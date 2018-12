Acidente com camião faz pelo menos 16 mortos no Nepal

Autoridades policiais relataram que o camião se despistou e caiu numa encosta de uma montanha perto da localidade de Dupcheswor, que fica a cerca de 120 quilómetros a noroeste de Katmandu

Pelo menos 16 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas na sequência de um acidente com um camião ocorrido nesta sexta-feira a cerca de 100 quilómetros da capital do Nepal, Katmandu, indicou a polícia local. O camião de caixa aberta transportava pessoas que vinham de um funeral, referiu a mesma fonte, sem precisar o número de feridos.

As autoridades policiais relataram que o camião se despistou e caiu numa encosta de uma montanha perto da localidade de Dupcheswor, que fica a cerca de 120 quilómetros a noroeste de Katmandu. Equipas de emergência e de resgate foram destacadas para o local para socorrer os feridos e para recuperar os corpos das vítimas mortais. Os feridos foram transportados para unidades hospitalares locais.

As temperaturas muito baixas, a pouca iluminação do local onde ocorreu o acidente e os difíceis acessos estavam a complicar o trabalho das equipas de resgate. Os acidentes rodoviários no Nepal são muito frequentes e normalmente estão associados à má conservação dos veículos e das estradas.