Senado norte-americano vota o fim do apoio dos EUA à Guerra no Iémen. Resta saber se passa na Câmara dos Representantes

O Senado norte-americano passou uma moção oficial de condenação ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, pelo assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, na maior prova, até agora, de repúdio pelas ações do monarca.

As conclusões da investigação da CIA à morte de Khashoggi apontam o príncipe como mandante do crime, mas Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem-se recusado, até agora, a repudiar, sem deixar margem para dúvidas, os atos de um dos regimes mais severos do mundo. O voto desta quinta-feira no Senado é o mais sério ato de revisão dessa posição da Casa Branca desde que se soube do envolvimento dos mais altos dirigentes sauditas.

Antes de aprovarem esta resolução, os senadores votaram (56 contra 41) um outro documento que exige que os Estados Unidos cessem a sua ajuda militar à Arábia Saudita na guerra que o reino trava no Iémen e que tem sido descrita pelas organizações de ajuda humanitária como uma das maiores catástrofes humanas deste século.

Os republicanos na Câmara dos Representantes ainda podem parar este processo e alinhar com Trump, que mantém os interesses económicos à frente da condenação liminar do comportamento do príncipe - decisão que a maioria da sua base eleitoral apoia.

Se passar pelas representantes, chega à secretária de Trump que pode optar pelo veto, permanecendo um aliado da Arábia Saudita, ou apoiar as decisões do seu próprio congresso.