Seis mil libras para polir maçanetas num edifício é excessivo? Depende da perspetiva

Seis mil libras (6681 euros) para dar lustro a maçanetas de porta parece muito dinheiro. Mas foi o que gastaram os conselheiros municipais de Cork, sede de um condado irlandês em tempos conhecido pela sua rebeldia. Verdade que essa fama data do século XV, ou, se se preferir, da guerra da independência entre 1921 e 1922. O gasto agora em questão foi feito em junho passado, antes de o príncipe Carlos fazer uma visita de um dia à cidade.

Embora a visita já tenha acontecido há meses, só agora foi publicada a lista itemizada das despesas e a indignação espalhou-se. Alguém comentou não perceber por que foi gasto tanto dinheiro nas maçanetas, sabendo-se que "Carlos e Camilla não iam experimentar todas" e de qualquer forma "têm gente para lhes abrir as portas".

Outras pessoas sugeriram que se devia ter gasto o dinheiro numa casa para alguém que precise dela, ou noutros necessitados. Um conselheiro do Sinn Féin disse: "Andamos aqui todos os anos a lutar por orçamentos limitados e agora o dinheiro é gasto em coisas como estas (...) É uma loucura, quando se pensa nos sem-abrigo, nas pessoas em trolleys e nos deficientes".

Os responsáveis defenderam-se notando que se tratava de melhoramentos que estavam planeados há muito tempo e apenas foram antecipados dada a circunstância da visita real. Além das maçanetas, uma grande variedade de outras peças metálicas foram postas a brilhar na câmara municipal, e umas 20 mil libras suplementares (22270 euros) gastas em pintura e noutros trabalhos.

Ainda maiores foram as despesas com iluminações novas (29416 libras, 32753 euros), a que se deve acrescentar o gasto com eletricistas (7137 libras, 7946 euros). Tudo a bem de um edifício que não era restaurado há 80 anos. Os custos totais da visita atingiram 203 mil libras (226 mil euros), segundo o jornal The Sun.

Há sete anos, a visita da rainha Isabel II à cidade foi considerada um marco histórico. A de Carlos e Camilla, não tendo o mesmo significado, também é importante, em especial numa altura em que as questões da relação entre a Irlanda e o Reino Unido voltam a ser discutidas por causa do Brexit, que criou um problema difícil de resolver entre o Reino Unido, as duas Irlandas e a União Europeia.