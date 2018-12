Os “ataques de despedimentos” de Elon Musk e o “inferno” dentro da linha de produção do Modelo 3

A revista “Wired” escreveu um longo artigo sobre os bastidores da Tesla de Elon Musk que já está a ser descrito como “explosivo” e no qual o inventor bilionário é descrito, em certos momentos, como um homem bastante irascível. Com pouca capacidade de auto-controlo, menos ainda de aceitar críticas e, mais prejudicial para quem trabalha para ele, com uma espécie de vício em despedir pessoas, dezenas de fontes descrevem como “um inferno” os tempos da produção do Modelo 3.

Durante seis meses, o jornalista Charles Duhigg falou com dezenas de trabalhadores da Tesla, desde as chefias aos engenheiros e outros funcionários. Um dos diretores de produção disse à “Wired” que ele próprio impedia os funcionários que estavam sob a a sua chefia de passarem à frente da secretária de Musk por medo de que uma “palavra fora do sítio” pudesse determinar um despedimento “logo naquele momento”. Essa mesma fonte disse que, lá dentro, este comportamento de Musk já tem até um nome por ser tão comum: “os despedimentos coléricos de Elon”.

Um antigo executivo confessou que Musk por vezes lhe dizia: ‘Eu hoje tenho que despedir alguém”. Ao que ele respondia que não, que não tinha que despedir ninguém. E Musk voltava a responder: “Não, não, eu simplesmente tenho que o fazer. Tenho mesmo que despedir alguém”.

Uma terceira fonte disse à “Wired” que toda a gente ia para o trabalho com medo de ser alvo dos despedimentos-relâmpago de Musk.

Um dos episódios mais intensos descritos no artigo aconteceu, alegadamente, com um jovem engenheiro que Musk demitiu sem sequer saber o seu nome.

Por volta das 10 da noite, disse uma pessoa que, segundo a “Wired”, estava na sala onde tudo aconteceu, Musk chamou o engenheiro de serviço e, apontando para uma máquina disse: ‘Ei! Meu! Isto não funciona!” e perguntou-lhe se era responsável por aquilo. Confuso, o engenheiro, que nunca se tinha encontrado com Musk antes, terá dito que não entendia a queixa. Musk perguntou-lhe, muito mais alto e com palavrões pelo meio, se ele tinha sido o causador daquele estrago. O engenheiro insistiu: “Isto o quê exatamente? Programar o robot? Desenhar o software?” Musk gritou-lhe um: “Seu idiota!” e mandou: “Sai daqui e não voltes mais!”

Pelo que descrevem os funcionários, ofensas com a palavra “idiota” eram bastante comuns no comportamento de Musk e mais uma vez eles inventaram um nome para estes momentos: “Aquela parte em que ele te chama idiota”.

Num comunicado enviado à revista, a Tesla escreve que “Elon preocupa-se profundamente com as pessoas que trabalham nas suas empresas. É por isso que, por muito difícil que seja a decisão, ele às vezes tem que despedir pessoas que não estão à altura e que colocam o sucesso de todo o negócio em risco”.