O “robô” muito “avançado”, que até falava e dançava, afinal era uma pessoa vestida de robô

Sofisticado ali, só mesmo o fato. A cena apareceu na televisão russa como verdadeira mas rapidamente foi decifrada pelos internautas

Um robô não é uma pessoa - exceto quando é. A prova foi dada num forum de tecnologia na cidade russa de Yarosvlav. Um prodigioso andróide apresentado como Boris o Robô conseguia falar, andar e dançar. A televisão russa, que transmitiu o evento, tratou-o como uma expressão da excelência tecnológica nacional. Mas as coisas não eram bem o que pareciam. E nem sequer pareciam muito.

Um site na internet examinou as imagens e reparou em vários aspetos surpreendentes. Por exemplo, o facto de o robô não ter sensores, de fazer muitos movimentos desnecessários, de falar com uma voz pré-gravada. Também se estranhou que não tivessem surgido notícias anteriores sobre uma máquina tão avançada. E foi notado que ele tinha exatamente o tamanho necessário para um humano caber lá dentro.

Afinal era mesmo um humano. Mais precisamente, um humano com um fato de robô fabricado por uma empresa chamada Show Robots e que custa mais de 3300 euros. Na verdade, os organizadores do evento nunca disseram que se tratava mesmo de um robô (o canal de televisão é que lhe chamou, sabe-se lá porquê, "um dos robôs mais avançados do mundo"). E também não tiveram muito cuidado a esconder o pescoço bastante humano que se via por trás do fato.