“O jornalismo não é um crime”. Ativistas protestam contra detenção de jornalistas da Reuters

“O jornalismo não é um crime” foi uma das frases mais lidas nas camisolas e t-shirts dos mais de 100 ativistas que se manifestaram na quarta-feira, na cidade de Yangon, a maior de Myanmar, contra a prisão de dois jornalistas da Reuters, detidos fez ontem um ano.

Wa Lone e Kyaw Soe Oo foram acusados de violar uma lei sobre segredos de Estado - a Lei dos Segredos Oficiais, que remonta à era colonial e pune a obtenção de documentos oficiais - e condenados a sete anos de prisão. A decisão foi muito criticada e considerada um ataque à liberdade de expressão, embora Aung San Suu Kyi, líder do país, se tenha recusado a admitir isso e garantido que Wa Lone e Kyaw Soe Oo foram detidos “não por serem jornalistas” mas por terem violado uma das leis de Myanmar.

A obtenção dos documentos, que foi justificada pelos jornalistas como tendo sido uma iniciativa de dois polícias que marcaram um encontro com eles num restaurante - e não dos próprios jornalistas, como ficou alegadamente provado em tribunal - deu-se na sequência de uma investigação de Wa Lone e Kyaw Soe Oo sobre o assassínio, às mãos das forças de segurança, de dez membros da minoria muçulmana Rohingya - perseguida e violentada pelo Exército de Myanmar - no estado de Rakhine.

Wa Lone e Kyaw Soe Oo foram considerados “guardiões da verdade” pela Time

Na quarta-feira, e passado um ano desde que foram detidos, os EUA apelaram à sua libertação. “Está na hora de eles irem para casa, para junto das suas famílias”, afirmou em comunicado a embaixada dos EUA em Myanmar. Da parte do governo, não tem havido abertura para considerar essa possibilidade, daí que os referidos ativistas, entre os quais se encontravam estudantes, jornalistas e escritores, se tenham reunido e protestado em Yangon para de algum modo forçar essa decisão.

Além de roupa com mensagens explícitas a apelar à libertação dos jornalistas, houve quem exibisse uma das recentes capas da “Time” em que Wa Lone e Kyaw Soe Oo aparecerem, depois de terem sido considerados pela revista “figuras do ano” de 2018, a par com outros jornalistas e jornais descritos como “os guardiões da verdade”.

São eles Jamal Khashoggi, jornalista saudita que foi assassinado no consulado da Arábia Saudita na Turquia, Maria Ressa, fundadora do site Rappler e o jornal norte-americano “Capital Gazette”, que continuou de portas abertas mesmo depois de cinco dos seus funcionários, quatro jornalistas e um assistente de vendas, terem sido mortos num tiroteio no final de junho, e que foi assim agraciado pela sua “resiliência”.

Wa Lone e Kyaw Soe Oo foram ouvidos em tribunal durante oito meses até serem finalmente condenados a pena de prisão. Recorreram da decisão, alegando não haver provas de que, de facto, quiseram obter por sua livre iniciativa os documentos oficiais, e vão ser ouvidos em tribunal novamente no dia 24 de dezembro.

Wa Lone escreve livro infantil a partir da prisão

O nome dos dois jornalistas ainda não saiu das páginas dos jornais desde que eles foram detidos, sobretudo o de Wa Lone, que aproveitou os últimos meses para escrever um livro sobre um jovem estudante que, incapaz de conter a sua curiosidade, decide investigar por sua conta a morte repentina de vários animais dos habitantes da aldeia onde vive e a destruição dos seus arrozais. Com isso, descobre que a verdadeira causa das mortes está na água poluída pelas fábricas ali à volta. O seu artigo é publicado no jornal da escola e imediatamente as autoridades começam a investigar o caso.

Do início ao fim, percebe-se que Wa Lone poderia estar a escrever a sua autobiografia e não um livro de ficção, mas tanto o jornalista como a sua editora tentaram que isso não fosse demasiado óbvio. “Fomos muito cuidadosos no sentido de não dar um significado diferente às palavras daquele que era o pretendido. Tínhamos medo que isto suscitasse ainda mais polémica e que tudo ficasse mais difícil para ele, mas felizmente correu tudo bem e toda a gente adorou o livro”, afirmou a editora à “Al-Jazeera”.