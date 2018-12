Nicolás Maduro volta a acusar EUA de conspirarem para o matar e derrubar o seu Governo

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou esta quarta-feira os EUA de conspirarem para o matar e derrubar o seu Governo. O conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos, John Bolton, esteve pessoalmente envolvido nos planos, acrescentou Maduro, sem, no entanto, apresentar quaisquer provas.

“Bolton foi encarregado de organizar o meu assassínio, mobilizar tropas estrangeiras e impor um Governo de transição na Venezuela”, disse Maduro aos jornalistas no palácio presidencial de Miraflores.

No início da semana, Washington criticou a chegada à Venezuela de dois bombardeiros russos Tupolev Tu-160, capazes de transportar armas nucleares. O povo venezuelano está preparado para retaliar, com a ajuda de “países amigos”, justificou Maduro, que anteriormente já tinha acusado os EUA, a Colômbia e a oposição venezuelana de conspirarem para o matar.

“Dois governos corruptos a esbanjarem fundos públicos”, diz Pompeo

Os Estados Unidos estão cada vez mais preocupados com as ligações do Governo de Maduro com a Rússia, a China e outros países. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou que a visita dos bombardeiros russos equivale a “dois governos corruptos a esbanjarem fundos públicos”. Moscovo já classificou as suas palavras como “completamente inapropriadas”.

O ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrino López, esclareceu que os bombardeiros fazem parte dos exercícios da Força Aérea com os seus aliados russos. “Vamos fazer isto com os nossos amigos porque temos amigos no mundo que defendem relações respeitosas e equilibradas”, disse.

Mais de dois milhões de venezuelanos fugiram do país desde 2014, o que representa perto de 7% da população. Maduro responsabiliza as sanções dos EUA pela alta inflação e pela escassez de alimentos, medicamentos e outros bens.