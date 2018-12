Manuel Valls lançou campanha como candidato à Câmara de Barcelona

O antigo primeiro-ministro socialista francês Manuel Valls lançou nesta quinta-feira oficialmente a sua campanha para conquistar a Câmara Municipal de Barcelona, nas eleições municipais de maio, prometendo reverter o declínio da capital da Catalunha.

"A nossa cidade deteriorou-se nos últimos anos", afirmou Manuel Valls, num discurso no Palácio de Congressos, em Barcelona, citado pela agência France Presse, referindo, em particular, "a crescente insegurança, os conflitos sociais, a fuga das empresas e os atentados à notoriedade internacional".

"Mas eis que chegamos para mudar de rumo, porque creio que tenho a competência e a energia para conduzir (...) a mudança de que Barcelona precisa", disse, alternando o discurso entre catalão e castelhano.

Manuel Valls, nascido em Barcelona, criado em Paris por um pai catalão e uma mãe ítalo-suíça e naturalizado francês aos 20 anos, comprometeu-se com Barcelona após o fracasso das suas ambições presidenciais em França no ano passado. Manuel Valls, que lançou a plataforma 'Barcelona capital europeia', conta com o apoio do partido Cidadãos, de centro-direita.