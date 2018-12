França. Alguns dos “coletes amarelos” recusam suspender manifestações

Alguns líderes dos "coletes amarelos" afirmaram esta quinta-feira que a mobilização para sábado prossegue, rejeitando o apelo do Governo francês para que suspendessem as manifestações e distanciando-se de figuras mais moderadas do movimento, que mostraram disponibilidade para dialogar.

Os "coletes amarelos" estão "mais mobilizados do que nunca", assegurou Maxime Nicolle durante uma conferência de imprensa em Versailles, em que participou também Priscillia Ludosky, autora da petição contra o aumento das taxas sobre combustíveis na origem da contestação, e uma vintena de outros manifestantes.

O Governo francês apelou aos "coletes amarelos" para que suspendam as manifestações de sábado para que as forças policiais possam concentrar os seus esforços na busca por Cherif Chekatt, o suspeito da autoria do atentado num mercado de Natal em Estrasburgo.

"Há quanto tempo há risco de atentados em França? Cabe ao Governo garantir a segurança dos cidadãos", sustentou Maxime Nicolle, quando questionada sobre a oportunidade de manter as manifestações após o ataque que causou três mortos e 13 feridos.

Nicolle gerou controvérsia ao questionar a natureza terrorista do ataque em Estrasburgo.

Estes manifestantes apelaram ao Governo para ir mais longe na baixa dos impostos e taxas, considerando que os franceses estão "esmagados por uma pressão fiscal colossal", e para aceitar o princípio dos referendos de iniciativa popular.

Em comunicado, consideraram "insuficientes" as medidas anunciadas na segunda-feira por Emmanuel Macron para tentar acalmar a contestação, nomeadamente o aumento em 100 euros por mês no salário mínimo.

"Estas medidas não refletem uma verdadeira vontade de melhorar o poder de compra, de repartir a carga fiscal sobre todos os atores e de dar voz aos cidadãos", refere o texto.

O discurso desta fação dos "coletes amarelos" contrasta com posições mais moderadas de outros membros do movimento que, nos últimos dias, têm defendido a necessidade de negociar com o Governo.

Após o anúncio das medidas de Macron, Jacline Mouraud, uma das porta-vozes dos "coletes amarelos livres", apelou para uma "trégua", saudando os avanços.

"Chegou o tempo do diálogo. Preferíamos que sábado fosse uma ocasião para os 'coletes amarelos' e, mais globalmente, os cidadãos franceses se encontrarem com os seus eleitos", disse Benjamin Cauchy, outro elemento dos "coletes amarelos livres".

Mobilizada há semanas para acompanhar as várias manifestações, que têm degenerado em violência com montras partidas e carros incendiados, a polícia francesa está agora envolvida numa operação para tentar encontrar o suspeito do atentado de Estrasburgo.

Mais de 700 polícias e membros da polícia militarizada estão mobilizados no âmbito do atentado em Estrasburgo.

Após 40 horas do atentado, não há certeza de que o alegado autor do ataque, Cherif Chekatt, esteja ainda em França.

Os investigadores admitem a possibilidade de o acusado do ataque poder ter cruzado a fronteira e fugido para Kehl, na Alemanha, do outro lado do Reno.