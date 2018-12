EUA tem a mais alta taxa de mortes por armas de fogo desde há mais de 20 anos

O crescimento continuado do número de suicídios com recurso a armas de fogo fixou a taxa de mortes envolvendo armas no valor mais alto registada nos Estados Unidos em mais de 20 anos. Quase 40.000 pessoas morreram por causa de disparos em 2017, avança o jornal “The Guardian”, citando as mais recentes estatísticas divulgadas pelos Centros norte-americanos de Controlo e Prevenção de Doenças (CCPD).

O total exato - 39.773 pessoas - significa 12 mortes em cada 100.000 cidadãos, a pior realidade desde 1996.

Alargando o olhar, a conclusão é a de que mais de metade de todas as 250.000 mortes por ano registadas no mundo acontecem em apenas seis países - os EUA são um deles, num grupo que inclui o Brasil, México, Colômbia, Venezuela e Guatemala.

Num país onde as mortes pelas armas de fogo não são novidade, a par da intensa discussão em torno da facilidade de acesso às mesmas, a preocupação agrava-se pelo facto de os totais mostrarem um problema que tem vindo a piorar. Desde logo pela quantidade de massacres como o que, a 1 de outubro de 2017, em Las Vegas, custou a vida a 58 pessoas, o tipo de incidentes com maior visibilidade mediática.

Mas a estatística esconde outras dores, que terminam em tragédia solitária, uma vertente menos abordada mas que traduz cerca de 60% das mortes por armas de fogo. É alarmante o crescimento do número de suicídios, alertam os CCPD - 6,9 pessoas em cada 100.000 (quase 24.000 pessoas) escolheram matar-se usando uma arma.

Outro dado relevante sobressai de uma pesquisa diferente, também citada pelo “Guardian”. Segundo uma associação de luta contra a violência armada, tanto os tiroteios em massa como os suicídios não acontecem aleatoriamente no país. Eles concentram-se nas regiões onde há maior taxa de posse de armas e onde as leis mais facilitam o acesso a armas de fogo.

A este propósito, especialistas lembram que o acesso a uma arma dentro de casa aumenta em mais de três vezes a concretização de um suicídio, cujo impulso pode ser momentâneo.