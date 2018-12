Deu à luz um nado-morto, mas as redes sociais continuaram a enviar-lhe anúncios de produtos para bebés

Numa carta aberta às empresas de tecnologia, uma jornalista pergunta por que é a deteção de situações pessoais só funciona num sentido e não no oposto

Uma jornalista do Washington Post que deu à luz um nado-morto e continuou a receber anúncios para roupa de bebé e outros produtos relacionados criticou o Twitter, o Facebook e o Instagram numa carta aberta.

Gillian Brocknell admite que sabia que essas empresas sabiam que estava grávida. "Foi culpa minha. Não consegui resistir àqueles hashtags do Instagram #weekspregnant, #babybump. E, que tonta! Até cliquei uma ou duas vezes nos anúncios de roupa de mamãs que o Facebook me apresentou".

Prosseguiu: "Mas não me viram também a googlar 'braxton hicks (contrações no início da gravidez) vs parto prematuro' e 'bebé sem se mexer'? Não viram os meus três dias de silêncio nas redes sociais, invulgares numa utilizadora de alta frequência como eu? E depois o anúncio com palavras-chave como 'destroçada' e 'problema' e 'nada-morto' e os 200 emoticons com lágrimas dos meus amigos?".

O Facebook pediu desculpa, embora notando que um cliente pode ir às definições e bloquear os anúncios sobre certos tópicos sensíveis. Brocknell respondeu que isso não é fácil de fazer e que, de qualquer maneira, ela nunca pediu para ativar os anúncios em questão.

"As empresas de tecnologia é que os ativaram, baseadas em informação que partilhámos", disse. "Portanto só peço é que haja mecanismos similares para desligar automaticamente isto, com base em informação que partilhamos".

Em casos desse tipo, e mesmo depois de as empresas serem alertadas, chega a passar mais de um ano até acabarem de chegar os anúncios respeitantes ao assunto doloroso, aumentando o trauma pessoal. Invariavelmente, promete-se melhorar os mecanismos de controle, mas os resultados ficam sempre aquém da expetativa.