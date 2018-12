China poderá ter detido segundo canadiano em retaliação pela prisão da diretora financeira da Huawei

O Ministério das Relações Exteriores do Canadá disse esta quarta-feira que está a tentar entrar em contacto com um segundo canadiano que se pensa ter sido detido pela China. O empresário Michael Spavor, estabelecido na cidade chinesa de Dandong, perto da fronteira com a Coreia do Norte, contactou as autoridades canadianas esta semana a dizer que estava a ser interrogado.

Este caso surge na sequência da prisão do ex-diplomata Michael Kovrig na China esta semana, e ambos os casos poderão estar relacionados com a prisão da diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, no início do mês. Meng foi presa a pedido dos EUA e é acusada de violar sanções contra o Irão. Na terça-feira, foi libertada mediante o pagamento de uma fiança de 6,5 milhões de euros mas ainda pode ser extraditada para os Estados Unidos.

“Atualmente desaparecido na China”

Segundo os media estatais chineses, Kovrig encontra-se detido “sob suspeita de participar em atividades que prejudicam a segurança do Estado chinês”. Kovrig trabalha para a organização não-governamental International Crisis Group, que já se mostrou preocupada com a saúde e segurança do seu funcionário.

Em conferência de imprensa, a chefe da diplomacia canadiana, Chrystia Freeland, confirmou que um segundo canadiano tinha contactado o Ministério por “estar a ser questionado pelas autoridades chinesas”. A ministra não revelou a identidade do segundo homem mas o seu porta-voz viria a revelar mais tarde tratar-se de Spavor, que se encontra “atualmente desaparecido na China”.

Spavor dirige uma empresa chamada Paektu Cultural Exchange, que organiza viagens de negócios, cultura e turismo para a Coreia do Norte. É um visitante regular do país e um conhecido comentador de questões coreanas. No seu último tweet, que data de domingo, Spavor escrevia que estava prestes a viajar para Seul mas não chegou à capital sul-coreana na segunda-feira como planeado.