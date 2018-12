Burundi nega administrar casas de tortura secretas para silenciar oposição

O Burundi classificou esta quarta-feira uma reportagem da BBC sobre alegadas casas de tortura como “notícias falsas”. De acordo com a estação britânica, o Governo burundês gere casas de detenção secretas para silenciar a oposição.

A reportagem mostra imagens, amplamente partilhadas nas redes sociais, de sangue a escorrer do esgoto de uma casa na capital, Bujumbura. O procurador-geral Nyandwi Sylvestre garante que o sangue provinha de cabras abatidas para assinalar a celebração muçulmana do Eid al-Fitr, que marca o fim do jejum do Ramadão.

A equipa da BBC falou com antigos funcionários dos serviços de informação e com detidos, que afirmam que viram ou ouviram vítimas a serem torturadas com cabos elétricos ou a serem mortas. O procurador-geral contesta, dizendo que a reportagem não forneceu quaisquer provas da existência de prisões secretas no Burundi.

Mais de 20 locais de tortura denunciados

Sylvestre acrescentou que desde novembro de 2015, quando um esconderijo de armas foi encontrado na casa em questão, a propriedade é vigiada pela polícia e não por agentes dos serviços de informação.

Pelo menos 21 outros locais de tortura no país foram denunciados à ONU, à organização da sociedade civil burundesa Ndondeza e à BBC. O Governo negou sempre quaisquer violações dos direitos humanos.

Centenas de pessoas morreram desde os confrontos que eclodiram há três anos, quando o Presidente Pierre Nkurunziza decidiu concorrer a um terceiro mandato. Os opositores acusaram-no de violar a Constituição do país, seguindo-se um golpe de Estado fracassado. Milhares de pessoas fugiram do Burundi por causa dos confrontos. Nkurunziza ganhou as eleições nesse ano de 2015 e prometeu abandonar o cargo em 2020.