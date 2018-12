Brexit. Reunião de “última hora” entre Tusk e May antes do arranque da cimeira

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, vai encontrar-se com a primeira-ministra britânica, Theresa May, para discussões de "última hora", antes do arranque da cimeira europeia, que decorre entre esta quinta e sexta-feira em Bruxelas.

"Irei encontrar-me com a primeira-ministra May antes do Conselho Europeu, para uma discussão de última hora", escreveu Donald Tusk na sua página na rede social Twitter.

O encontro entre o presidente do Conselho Europeu e a chefe do Governo britânico acontece escassas horas depois de Theresa May ter sobrevivido a uma moção de censura interna do Partido Conservador à sua liderança e antes do início da cimeira europeia, marcado para as 15h locais (menos uma hora em Lisboa).

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se, entre quinta e sexta-feira, em Bruxelas, no último Conselho Europeu do ano, que volta a ter em agenda, de forma inesperada, a questão do 'Brexit'.

A convocatória de uma reunião a 27 para hoje à noite, para discutir o adiamento da votação, no Parlamento britânico, do acordo alcançado entre UE e Londres para uma saída ordenada do Reino Unido do bloco europeu, tornou ainda mais densa uma agenda que já era muito preenchida e que inclui, entre outros temas, discussões sobre o próximo quadro financeiro plurianual, política externa, e ainda uma cimeira do euro.

Na carta-convite para a cimeira dirigida na quarta-feira aos líderes europeus, entre os quais o primeiro-ministro, António Costa, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, começa precisamente por apontar que, "face à gravidade da situação no Reino Unido", impõe-se uma discussão sobre o assunto, primeiro com a primeira-ministra Theresa May, e depois só a 27.

"A intenção é que escutemos a avaliação da primeira-ministra britânica e, depois, nos reunamos a 27 para discutir o assunto e adotar as conclusões relevantes. Uma vez que o tempo está a esgotar-se, debateremos também o estado de preparativos para o cenário de um não-acordo", lê-se na missiva enviada por Tusk para as capitais.

Na sequência da decisão da passada segunda-feira de adiar a votação do acordo do 'Brexit' no Parlamento britânico, por admitir que o mesmo seria rejeitado por "larga margem", May deslocou-se a Bruxelas na terça-feira - após passagens por Haia e Berlim - para discutir com os líderes europeus formas de obter "garantias adicionais" sobre os termos do mecanismo de salvaguarda previsto para evitar o regresso de uma fronteira na ilha da Irlanda, o tema mais difícil das negociações e que originou as maiores divergências.

Os líderes europeus têm vindo insistentemente a sublinhar que o acordo fechado e já aprovado formalmente pela UE a 27 numa cimeira extraordinária em 25 de novembro último não é renegociável.