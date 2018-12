Atirador de Estrasburgo foi abatido pela polícia

Chérif Chekatt, de 29 anos, o atirador que, nesta terça-feira, atacou um mercado de Natal na cidade francesa de Estrasburgo, foi esta noite abatido pela polícia, por volta das 21h00 locvais [20h00 em Portugal continental], segundo noticiou o jornal Le Figaro, que cita uma fonte da polícia. A cadeia de televisão BFM-TV revelou que Chekatt foi abatido no bairro de Neudorf, onde se tinha refugiado.

A notícia chega poucos minutos depois de terem começado a surgir relatos de tiros disparados perto do local. A operação de busca por Chekatt que envolveu mais de 700 agentes das várias forças de segurança do país.

Chekatt tinha cometido 27 crimes em França, mas também na Suíça e na Alemanha, antes deste e as autoridades acreditam que tenha sido radicalizado na prisão.

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, disse que segurança nos principais espaços públicos do país foi reforçada com centenas de agentes.

O ataque ao mercado resultou na morte de três pessoas e de 13 feridos. Chekatt foi abatido numa rua de Estrasburgo e, de acordo com a AFP, terá sido alvo de disparos da polícia em resposta a tiros que terá disparado contra os agentes da autoridade.

O ministro do Interior de França, Christophe Castaner, deverá fazer uma intervenção pública em breve, a propósito do acontecimento.

Uma quinta pessoa relacionada com Chérif Chekatt foi detida ao fim da manhã de hoje, indicou o ministério público de Paris. Os pais do autor do tiroteio e dois dos seus irmãos tinham já sido detidos na noite de terça para quarta-feira.

[Notícia em atualização]