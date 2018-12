Ataque em Estrasburgo. Três mortos e 13 feridos confirmados pelas autoridades francesas

Um dos feridos graves na sequência do atentado da passada terça-feira faleceu no hospital e há ainda uma quarta vítima em morte cerebral, segundo informações das autoridades francesas

O atentado num mercado de Natal em Estrasburgo, na terça-feira, causou três mortos e 13 feridos, segundo um novo balanço revisto em alta após a morte de um dos feridos, anunciou esta quinta-feira a prefeitura de Bas-Rhin. Um dos feridos está em morte cerebral.

"O balanço, ainda provisório, foi estabelecido em três mortos, cinco feridos graves e oito feridos ligeiros", indicou a prefeitura em comunicado.

O presumível autor do ataque foi identificado como Chérif Chekatt, nascido em Estrasburgo, em 1989, e tinha sido referenciado pelos serviços de informações franceses em 2016, depois de ter passado pela cadeia entre 2013 e 2015.

De acordo com o procurador que lidera a investigação, o agressor, classificado como "S" (para Segurança de Estado) por radicalização islâmica, disparou, pouco antes das 20h (menos uma hora em Lisboa) de terça-feira, em três pontos do centro histórico de Estrasburgo, no perímetro de um mercado de Natal.

As forças de segurança montaram uma operação de caça ao homem, envolvendo mais de 700 elementos, para tentar deter o autor do ataque, que ficou ferido numa troca de tiros com um soldado antes de abandonar o local.

O Governo francês elevou o nível de alerta no país para "emergência por atentado", com um reforço de controlo nas fronteiras, aumento de segurança nos mercados de Natal e mobilização de meios envolvidos no dispositivo antiterrorismo.

A cidade de Estrasburgo, localizada no nordeste da França, junto à fronteira com a Alemanha, acolhe a sede do Parlamento Europeu, recebendo sessões plenárias uma vez por mês.