Acidente com comboio de alta velocidade na Turquia mata pelo menos nove pessoas

Um comboio de alta velocidade embateu esta quinta-feira num viaduto em Ancara, na Turquia, e duas carruagens tombaram, provocando a morte de pelo menos nove pessoas e dezenas de feridos. A informação foi avançada pelo governador da capital, Vasip Sahin.

O acidente ocorreu por volta das 6h30 locais (3h30 em Lisboa) na estação de Marsandiz quando o comboio viajava entre Ancara e a província central de Konya e colidiu com uma locomotiva que faz inspeções da linha.

A estação de Marsandiz fica a cerca de oito quilómetros da principal estação ferroviária da capital turca.

As imagens divulgadas mostram as equipas de emergência no local e as carruagens presas sob os destroços de metal do viaduto.

Notícia atualizada às 9h38