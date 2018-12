A sinfonia amarga e doce que os conservadores tocaram para Theresa May

A moção de censura não passou mas nada há para festejar em Downing Street. Como disse Nicola Sturgeon, a primeira-ministra da Escócia - que lidera um partido e um país que na sua maioria não acreditam num Reino Unido próspero fora da Europa -, o resultado da votação desta quarta-feira no parlamento britânico nem chega sequer a ser uma "vitória de Pirro" para Theresa May, a primeira-ministra britânica que enfrentou a fúria da sua bancada eurocética.

May venceu oficialmente a batalha mas 117 deputados conservadores votaram para que ela deixasse de ser sua líder - é um terço da representação parlamentar do partido. Como disse Vince Cable, o líder dos Liberais Democratas, “este é um resultado que deve levar a uma séria análise” por parte da primeira-ministra. Ou, se quiséssemos traduzir à letra a expressão que ele utiliza - “sobering result” -, teríamos de dizer que este resultado é como aquelas experiências que, como é comum dizer-se, nos deixam “logo sóbrios”.

Nicola Sturgeon acrescentou que, mesmo depois de ter sido forçada a admitir o abandono dos seus cargos a prazo, já que Theresa May revelou que não irá concorrer às eleições gerais previstas para 2022, a primeira-ministra teve de se confrontar com o facto de 40% do grupo parlamentar conservador ter votado contra as suas posições. “Pode ter conseguido segurar a liderança dos conservadores britânicos, mas a sua autoridade sofreu um duro revés”, disse Sturgeon.

DEEM O EXEMPLO

Os deputados que apoiaram a primeira-ministra já tinham dito nas redes sociais que iriam votar pela continuidade e foram rápidos a dar-lhe os parabéns, pedindo uma renovada confiança - quer na sua liderança do partido, quer nas suas negociações com Bruxelas. Amber Rudd, ministra do Trabalho e Pensões, realçou no Twitter o “forte resultado” e disse que “os conservadores já podem voltar ao importante trabalho que os espera”. Steve Barclay, ministro para o Brexit, disse que esta é “uma clara e decisiva” vitória para Theresa May. Agora, escreveu igualmente no Twitter, “precisamos de nos focar em entregar às pessoas um Brexit que respeite o resultado do referendo mas que também proteja os empregos e a segurança”.

A própria primeira-ministra reconheceu que “um número considerável de deputados havia mostrado o seu desagrado com a sua liderança mas prometeu “continuar com o trabalho” e pediu que o país se unisse. Nesse sentido, instou os políticos de Westminster a dar o exemplo.

Com mais ou menos efusividade, este foi o registo da maioria dos deputados que escolheram votar em May, mas a guerra civil no seio dos ‘tories’ está longe de ter acabado. Jacob Rees-Mogg, um dos mais cáusticos críticos do plano de May para o Brexit e o maior impulsionador público desta moção de censura, disse que May devia demitir-se, mesmo tendo renovado o mandato. May conseguiu agora mais votos de confiança do que votos de apoio à sua liderança em 2016, quando substituiu David Cameron (199 contra os 200 desta quarta-feira).

Uma pequena nota sobre Cameron: também saiu esmurrado nas redes sociais, com muita gente a culpá-lo pelas incertezas que parecem ser agora o “novo normal” na política britânica. Foi ele que, para tentar estancar a sangria conservadora para o lado do Partido para Independência do Reino Unido (UKIP), prometeu a realização de um referendo à União Europeia.

Thatcher ou Major?

Voltando ao resumo desta noite “amargo-doce” de May - e ao “agitador-chefe” Rees-Mogg: no fim da votação, o deputado disse aos jornalistas que há “uma escolha a fazer - ou ela se comporta como Margaret Thatcher ou então como John Major e leva o partido a uma terrível derrota”. “Estas são as escolhas dela e as do partido”, acrescentou.

Sobre aquela pequena referência a Margaret Thatcher - se é que existe essa possibilidade de se mencionar uma das mais bem-sucedidas políticas de sempre da história da democracia ocidental e isso constituir uma “pequena referência” - também há uma história importante a contar. A luta de que Rees-Mogg fala foi a luta de todas as lutas, para todos os que se lembram dela. Há quase 30 anos, depois de 11 de liderança, Margaret Thatcher finalmente foi afastada do partido conservador apesar de ter vencido a primeira volta do desafio feito à sua liderança, inquestionada que foi durante tanto tempo. Thatcher venceu por 204 votos contra 152 mas as regras na altura ditavam que a diferença fosse de 15% ou mais. Os analistas davam no máximo 120 votos a Michael Heseltine mas não conseguiram prever o impacto dos deputados indecisos e ele acabou por conseguir mais 30. Numa dramática marcha até ao seu escritório, um a um, os deputados de Thatcher foram dizer-lhe o óbvio: claro que nós iremos apoiá-la (afinal pode prometer-se tudo quando o voto é secreto), mas é possível que a senhora não vença. Para evitar que Michael Heseltine conseguisse a posição de primeiro-ministro, Thatcher demitiu-se na 25ª hora. Mais tarde, a própria Thatcher haveria de dizer, meio irónica meio a sério: “Eu mesma quase me juntei ao coro”.

Mas May nunca se juntou “ao coro” e, por coro, entenda-se a maioria moderada que constitui não só o cerne da política conservadora desde a Segunda Guerra Mundial como a fatia mais grossa do eleitorado que tradicionalmente vota no partido. Como dizia ao Expresso Eunice Goes, numa entrevista publicada na antevisão dos tumultos que já se previam, Theresa May também é culpada pelo contorcionismo que é obrigada a fazer para se manter na liderança do seu partido, já que procurou uniões perto das “franjas” político-partidárias. “Em vez de ir procurar aliados nas bancadas de partidos que eram mais para o ‘remain’, desde os nacionalistas escoceses até aos trabalhistas, May nunca fez quaisquer manobras que pudessem abrir diálogos com eles. Isso poderia ter levado a um Brexit diferente, com um apoio totalmente diferente agora”, disse a investigadora portuguesa na área da política britânica e europeia na Universidade de Richmond.

Quem a mantém no poder são os unionistas irlandeses (DUP), fortemente pró-Brexit, que se recusam a aceitar que seja a União Europeia a escolher quando (ou se) o Reino Unido pode de facto ser livre para negociar os seus próprios tratados fora da união aduaneira. Um dos deputados do DUP, Nigel Dodds, disse à Sky News que os 10 deputados unionistas que dão a Theresa May a sua parca maioria não vão votar para já pela moção de censura ao governo que os trabalhistas querem organizar. Por outro lado, também dizem que não apoiam um acordo de saída que mantenha o Reino Unido na união aduaneira: uma coisa boa e uma coisa má para May, que precisa dos unionistas para conseguir fazer passar as 600 páginas do acordo negociado com Bruxelas.

O ataque de Corbyn

O líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, desafiou May, no comunicado que emitiu depois do voto, a levar o acordo a votos já na próxima semana. "A primeira-ministra não tem maioria no Parlamento, o seu governo está envolto em caos e ela não está a ser capaz de entregar aos britânicos um acordo para o Brexit que funcione para o país e que coloque os empregos e a economia em primeiro lugar."

Corbyn disse que espera que Theresa May leve o acordo ao parlamento em breve, para que "os deputados possam reaver o controlo", e assume que os trabalhistas estão prontos para governar "para todo o país" e a "lutar por um acordo que proteja o nível de vida e os direitos dos trabalhadores".

May visita esta quinta-feira Bruxelas, onde irá participar no Conselho Europeu e onde espera obter concessões dos parceiros europeus relativamente ao travão para “as Irlandas”, mas será preciso quase um milagre - ou uma dose cavalar de boa-fé misturada com falta de paciência para mais negociações da parte dos líderes europeus - para que May consiga mesmo uma garantia legal de que pode abandonar a união aduaneira quando quiser. Toda a informação que chega de Bruxelas parece deixar claro que não há qualquer margem para manobra neste assunto.

O resultado salienta de forma impressionante o problema de May com o Brexit “possível”, ou seja, aquele que conseguiu trazer de Bruxelas. É que 117 é um número assustadoramente próximo de 100, os deputados que já disseram que iriam votar contra o acordo antes de esse voto ter sido adiado por May precisamente por achar que o viria a perder. É uma minoria de bloqueio que pode nem sequer aceitar as concessões que May venha a conseguir em Bruxelas, ainda que ela as garanta.

É assim que chegamos ao ponto de ver um país que votou para “reaver todo o controlo”, aquele que mais se queixava do “défice democrático” na Europa, a caminhar para um Brexit que representa tudo menos autonomia face às instituições europeias. Numa análise por e-mail aos próximos passos de May, Josef Janning, analista de Assuntos Europeus do Conselho Europeu de Relações Internacionais, diz que a primeira-ministra “irá tentar recolher apoio para um travão mais ‘leve’ na questão da Irlanda, mas essa é a única coisa que ela ainda pode discutir”. Talvez a Europa possa, no entender de Janning, “tornar mais claro que este travão é mesmo temporário e que será desnecessário depois de se ter assinado um acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido”. Trunfos? “O único trunfo de May agora é acenar com o caos, o caos que uma saída sem acordo iria plantar”. A revogação do Artigo 50.º do Tratado de Lisboa é outra hipótese - uma que “daria dores de cabeça em Bruxelas mas seria bem-vindo na maioria das capitais”.