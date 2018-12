Zomato expulsa entregador de comida apanhado a comer das embalagens

Um distribuidor de comida na Índia foi apanhado a comer das embalagens que ia entregar e acabou por ser despedido. O homem, filmado sem reparar, abria as embalagens e tirava parte do que lá havia, alisando o resto e voltando a fechá-las. Quando as imagens se tornaram públicas e houve uma reacção de repulsa nas redes sociais, a empresa Zomato, com quem o homem trabalhava, não demorou a reagir.

"Descobrimos que o vídeo foi filmado em Madurai e que a pessoa que lá aparece é um parceiro de entregas da nossa frota. Falámos extensamente com ele, e, embora compreendamos que foi um erro humano de julgamento, retirámo-lo da plataforma", disse a Zomato.

Porém, logo a seguir começou uma reacção pública contrária de solidariedade com o despedido. "Uma sugestão: refeições gratuitas para os moços de entrega antes de começarem o trabalho", diz um de muitos comentários que foram partilhados na internet. Outro apela à Zomato: "Foi apenas um ser humano esfomeado a comer um pouco de comida. Com certeza hão-de ter coração para perdoar isso".

Para já, a empresa apenas anunciou que vai reforçar a segurança das embalagens e as diretrizes aplicáveis aos seus colaboradores, ou "parceiros", como lhes chama. Quanto ao argumento de que eles ganham salários extremamente baixos, até agora não foram produzidas declarações.