Trump interviria na extradição de diretora financeira da Huawei se isso ajudasse no acordo comercial com a China

O Presidente Donald Trump disse que interviria nos esforços dos EUA para extraditar a diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, se isso o ajudasse a conseguir um acordo comercial com a China. “Se eu pensasse que era bom para o que será certamente o maior acordo comercial alguma vez feito – o que é bom para a segurança nacional –, certamente interviria se achasse necessário”, afirmou Trump esta terça-feira, em entrevista à agência Reuters.

Meng foi presa no Canadá no início do mês a pedido das autoridades americanas, que alegam que conspirou para defraudar bancos para que estes violassem inadvertidamente as sanções dos EUA, aprovando transações ligadas ao Irão. Na terça-feira, Meng foi libertada contra o pagamento de uma fiança de 7,5 milhões de dólares (cerca de 6,6 milhões de euros), o que lhe permitiu voltar para a sua casa em Vancouver enquanto continuam os procedimentos da extradição.

Trump informou que a Casa Branca estava em comunicação com o Departamento de Justiça sobre o caso, juntamente com as autoridades chinesas. Questionado sobre se tinha falado com o Presidente Xi Jinping acerca do assunto, Trump respondeu: “Eles ainda não me ligaram. Estão a conversar com as minhas pessoas. Mas ainda não me ligaram.”

Trump contradiz responsáveis da Administração

A prisão ensombrou as relações entre os EUA e a China numa altura em que os líderes dos dois países tentam negociar um acordo comercial que reduzirá uma série de tarifas que foram sendo impostas ao longo do ano. O vice-ministro chinês das Relações Exteriores, Le Yucheng, convocou o embaixador dos Estados Unidos na China, Terry Branstad, para protestar contra a prisão de Meng, acusando Washington de violar os “direitos e interesses legítimos dos cidadãos chineses”.

As declarações de Trump parecem enfraquecer as garantias de responsáveis da sua Administração de que a prisão da diretora financeira da Huawei – que ocorreu no mesmo dia em que Xi e Trump anunciaram planos para quebrar o impasse comercial – não estava relacionada com as negociações entre os dois países. Ainda no domingo, o representante dos EUA para o Comércio, Robert Lighthizer, assegurou na CBS que o caso era um “assunto de justiça criminal” e que não estava relacionado com as negociações comerciais.