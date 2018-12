Theresa May enfrenta moção de censura interna

Theresa May pode cair hoje ao fim do dia. A primeira-ministra do Reino Unido enfrenta uma revolta interna da sua bancada parlamentar, tendo 48 dos 315 deputados do Partido Conservador pedido a sua demissão. Foi atingido o limiar (15% da bancada) que exige uma votação entre todo o grupo parlamentar. Esta é secreta, com voto em urna, e decorrerá hoje entre as 18h e as 20h.

O descontentamento com o processo de saída da União Europeia foi motivo principal que levou ao acumular das 48 cartas e pedir a deposição de May, entregues ao poderoso Comité 1922 do Partido Conservador. O seu presidente, o deputado Graham Brady, anunciou esta manhã ter recebido as 48 cartas.

May anulou hoje uma viagem à Irlanda, onde iria tentar obter “clarificações” sobre o acordo com Bruxelas, na sequência de deslocações, ontem, à Holanda e à Alemanha. A questão da fronteira entre a Irlanda do Norte (Reino Unido) e a República da Irlanda (membro da UE) é das mais complexas em todo o processo do ‘Brexit’, por implicar uma solução de recurso (que ambas as partes dizem não querer aplicar mas que tem de estar prevista) que mantém o Reino Unido em alinhamento regulatório e aduaneiro com os 27.

Em vez de ir a Dublin, a primeira-ministra tentará, numa reunião às 17h, convencer os companheiros a não a derrubarem. O resultado da votação será “anunciado tão cedo quanto possível”, prometeu Brady.

May precisa de 158 votos favoráveis para se manter à frente do Governo, caso contrário será afastada e o partido elegerá novo líder, numa corrida em que estará impedida de se candidatar. Esse processo, a ocorrer, desenrolar-se-á num contexto dramático, com o país partido ao meio e em plena contagem decrescente para a saída da UE, que, salvo decisão por ora não prevista, acontece a 29 de março de 2019 às 23h.

Adiamento da votação do acordo pesou

A crise rebenta dois dias após May ter adiado a votação decisiva, que deveria ter acontecido ontem, do acordo que assinou com os 27 parceiros europeus para concretizar o ‘Brexit’. Previa-se uma derrota da ordem dos três dígitos (com cerca de 100 conservadores dispostos a chumbar o documento).

A gestão da primeira-ministra, que sucedeu a David Cameron em 2016, na sequência do referendo, tem sido muito criticada. O acordo com Bruxelas mantém o Reino Unido mais perto da UE do que os eurocéticos desejariam e preferem uma saída sem acordo. Já os europeístas pensam que o melhor será permanecer, através de nova consulta popular (argumentam que agora o povo já conhece as modalidades concretas da saída) ou meramente travando todo o processo.

O resultado da votação de hoje é difícil de prever, pois embora haja grande descontentamento, o número de deputados a pedir explicitamente a partida da líder é escasso para garantir a vitória dos rebeldes. Em todo o caso, May pode colher uma vitória pírrica, isto é, constatar que a bancada está tão dividida que, mesmo sem cair por efeito da votação, se torne politicamente insustentável a permanência da primeira-ministra no cargo. Caso não caia hoje, os deputados não poderão, no prazo de um ano, apresentar nova censura interna à chefe do Partido Conservador.