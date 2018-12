Neonazi que atropelou mortalmente mulher em Charlottesville deve cumprir prisão perpétua, recomenda júri

O homem que conduziu o seu carro contra uma multidão de manifestantes em Charlottesville, na Virgínia, matando uma mulher, no ano passado, deve cumprir prisão perpétua mais 419 anos de prisão. Foi esta a recomendação de um júri que, após dois dias de deliberações, também recomendou esta terça-feira que James Alex Fields Jr., de 21 anos, pague 480 mil dólares (cerca de 424 mil euros) em multas pelos crimes que cometeu.

James foi acusado na sexta-feira de homicídio em primeiro grau, ferimentos graves dolosos e fuga do local do acidente. Ele ainda enfrenta uma série de acusações de crimes de ódio num outro julgamento federal, havendo a possibilidade de ser condenado à pena de morte. Heather Heyer, 32 anos, morreu quando o carro de James atingiu um grupo de pessoas que protestavam contra uma manifestação de supremacia branca.

A manifestação foi uma das maiores do género na América em décadas. Dezenas de pessoas ficaram feridas na violência que irrompeu entre os supremacistas brancos e os contramanifestantes. A marcha “Unite the Right” foi organizada para protestar contra os planos de remover a estátua de um general que tinha lutado pela Confederação pró-escravatura durante a guerra civil dos EUA.

James “temia pela sua segurança e estava a morrer de medo”, alega defesa

A procuradora Nina Antony disse que as provas fotográficas e de vídeo mostram que as ações de James foram premeditadas e não motivadas pela autoproteção, como a sua defesa argumenta. Meses antes do incidente, o simpatizante da extrema-direita tinha publicado fotografias no Instagram com um grupo de pessoas a ser atropelado por um carro, acrescentou.

O advogado de defesa John Hill referiu que a manifestação e o contraprotesto tinham resultado em confrontos com algumas pessoas munidas de armas de fogo. Depois de o seu cliente ser detido, ele expressou remorso e disse à polícia que “temia pela sua segurança e que estava a morrer de medo”, sublinhou ainda.

Na Virgínia, os jurados fazem recomendações de condenação mas, em última análise, um juiz deve ratificar a sentença, o que, segundo algumas fontes, poderá acontecer em março do próximo ano.