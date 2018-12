Michael Cohen, antigo advogado de Trump, condenado a três anos de prisão

O antigo advogado de Donald Trump soube esta quarta-feira qual a sua sentença

Michael Cohen, antigo advogado de Donald Trump, foi esta quarta-feira condenado a três anos de prisão.

Em novembro, Cohen confessou ter mentido ao Congresso dos EUA no processo de investigação à interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.

O antigo advogado do Presidente norte-americano admitiu ter feito falsas declarações falsas ao comité de inteligência do Senado sobre um negócio envolvendo propriedades de Trump, na Rússia. Trump, por sua vez, reagiu à assunção de culpa descrevendo Cohen como uma “pessoa fraca” que estaria a utilizar as suas mentiras para obter uma redução da pena.

Michael Cohen foi advogado e conselheiro de Donald Trump durante mais de dez anos, sendo considerado uma das figuras principais no referido processo de investigação, assim como o é Paul Manafort, antigo diretor de campanha de Trump que também fez um acordo de confissão ao procurado especial que está a conduzir a investigação, Robert Mueller.

Antes disso, Cohen já tinha admitido outras acusações judiciais que tinham que ver com fraudes bancárias e trabalho ilícito de campanha para Trump.





