Menina de 7 anos pede que o pai seja preso por não ter construído a casa-de-banho que lhe prometeu

Numa altura em que o governo indiano leva a cabo um programa para garantir que ninguém tenha de fazer as necessidades ao ar livre, a iniciativa de Hanifa teve bastante eco

Uma menina indiana de 7 anos cansou-se de esperar que o seu pai cumprisse a promessa mais importante que lhe tinha feito - a de construir uma casa-de-banho no lar se ela fosse uma aluna de topo na escola - e foi à polícia queixar-se dele.

Hanifa Zara, que vive no estado de Tamil Nadu e levava na bagagem todos os seus certificados de mérito, explicou que o seu pai tinha falhado no seu compromisso, o que era uma forma de fraude. Portanto, devia ser preso. Ou então garantir-lhe, de vez e por escrito, que ia mesmo construir a casa-de-banho.

A polícia chamou o pai, e este, em vez de se zangar, ficou orgulhoso da filha. Viu a carta que ela entregou na polícia e reconheceu a sua própria influência. Embora seja um simples operário, ele costuma ajudar os vizinhos a escreverem reclamações quando é preciso.

Também explicou que só não construiu a casa-de-banho por falta de recursos e que tentou muitas vezes conseguir que as autoridades o ajudassem, ao abrigo do programa India Limpa, lançado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, que tem por objetivo garantir que todos os indianos terão uma casa-de-banho em casa.

Não vai ser fácil. Estima-se que centenas de milhões de indianos ainda defequem ao ar livre, uma prática que Hanifa sente como extremamente humilhante. Além da falta de recursos, há quem resista a ter uma casa-de-banho dentro de portas, por não querer ter o ónus de a limpar, tarefa que ainda é muito associada às castas inferiores.

Para já, a ousadia da menina parece ter resultado. As autoridades prometeram construir centenas de casas-de-banho na sua zona e ela foi declarada uma embaixadora do programa de Modi.

Só a mãe é que não gostou de a ver queixar-se do pai à polícia. Tendo recusado ir com ela, deve pelo menos ter ficado satisfeita quando soube que os dois apertaram as mãos na esquadra. Há 10 dias que Hanifa não falava ao pai.