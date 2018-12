May falou ao país e promete contestar moção de censura à sua liderança “com tudo” o que tem

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse esta quarta-feira que irá contestar a moção de censura à sua liderança “com tudo” o que tem. “Uma mudança de liderança no Partido Conservador neste momento irá pôr o futuro do país em risco”, acrescentou.

“O novo líder não terá tempo para renegociar e, por isso, um dos seus primeiros atos terá de ser estender ou rescindir o artigo 50”, afirmou ainda, sublinhando que “os conservadores não devem ser um partido de um assunto apenas”.

“Continuo preparada para terminar o trabalho”, anunciou May no exterior do número 10 da Downing Street. “Passar semanas a atacarmo-nos só irá criar mais divisão precisamente quando devíamos estar unidos para servir o nosso país”, disse, referindo-se aos conservadores que desafiam a sua liderança.

“Uma eleição para a liderança não mudará os fundamentos da negociação nem a aritmética parlamentar”, lembrou também.