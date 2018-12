Juncker ouviu “atentamente” preocupações de May, mas remete decisões para cimeira

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, ouviu "atentamente" as preocupações da primeira-ministra britânica, Theresa May, disse esta quarta-feira o porta-voz do executivo comunitário, remetendo, contudo, esclarecimentos adicionais sobre os próximos passos para o Conselho Europeu.

"Na noite passada, o presidente Juncker encontrou-se com Theresa May. A primeira-ministra veio explicar a situação atual no Reino Unido e transmitiu as preocupações manifestadas pelo Parlamento britânico, indicando que gostaria de abordá-las em cooperação com os seus homólogos europeus e com as instituições europeias", declarou Margaritis Schinas.

O porta-voz comunitário, que falava na conferência de imprensa diária da instituição em Bruxelas, detalhou que no encontro de terça-feira à noite, convocado de urgência após Theresa May ter adiado a votação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) no Parlamento britânico, Jean-Claude Juncker ouviu "atentamente" estas preocupações.

"Os próximos passos terão de ser discutidos amanhã no Conselho Europeu", limitou-se a comentar em resposta a todas as questões sobre possíveis cenários futuros sobre o Brexit.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, decidiu convocar para quinta-feira, primeiro dos dois dias da cimeira europeia, uma reunião de chefes de Estado e de Governo da UE sobre o Brexit, que incluirá uma discussão sobre o cenário de "não-acordo".

Sobre o facto de May ir enfrentar esta quarta-feira uma moção de censura interna do partido Conservador à sua liderança, Schinas lembrou que a Comissão Europeia não comenta questões de política interna dos Estados-membros e "muito menos" um procedimento interno de um partido.

O porta-voz comunitário assumiu não estar "ciente" se o presidente da Comissão Europeia e a chefe do Governo britânico abordaram a moção de censura, mas disse acreditar que tal não aconteceu.

Instado a comentar a hipótese de o interlocutor da Comissão Europeia nas negociações do Brexit ser alterado, caso Theresa May 'sucumba' à moção de censura interna, Schinas frisou que Jean-Claude Juncker tem "reiteradamente expressado o seu apoio" à primeira-ministra britânica e "ao papel que ela desempenha num processo difícil".

A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai enfrentar esta quarta-feira uma moção de censura interna do partido Conservador à sua liderança, anunciou um membro do partido.

A votação está prevista para esta quarta-feira, entre as 18h e as 20h (mesma hora em Lisboa), sendo os votos contados "imediatamente depois e um anúncio será feito o mais breve possível.