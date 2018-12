Estrasburgo. Detidas quatro pessoas próximas do suspeito que gritou “Deus é grande” antes de disparar

Quatro pessoas "próximas" do suspeito do ataque num mercado de Natal, em Estrasburgo, identificado como Chérif C., de 29 anos, foram detidas durante a noite, anunciou esta quarta-feira o procurador de Paris, Rémy Heitz, em conferência de imprensa.

"As detenções continuam em curso", precisou o chefe do departamento antiterrorista do Ministério Público, numa altura em que decorre uma operação policial para localizar o homem, que, na terça-feira, disparou sobre várias pessoas, causando pelo menos três mortos e 13 feridos.

"Foram feitas várias ações durante a noite em locais que o suspeito costumava frequentar", disse o magistrado, acrescentando que "quatro próximos" do suspeito foram detidos.

Numa clarificação ao balanço de vítimas do atentado, já corrigido várias vezes, Rémy Heitz explicou que duas pessoas morreram, "uma terceira encontra-se em morte cerebral" e doze pessoas ficaram feridas, incluindo seis em estado "muito grave".

O presumível autor do ataque foi identificado como Chérif C., nascido em Estrasburgo, em 1989, e que foi referenciado pelos serviços de informações franceses em 2016, depois de ter passado pela cadeia entre 2013 e 2015.

De acordo com o procurador, o agressor, classificado como "S" (para Segurança de Estado) por radicalização islâmica, disparou, pouco antes das 20 horas (menos uma hora em Lisboa) de terça-feira, em três pontos do centro histórico de Estrasburgo, no perímetro de um mercado de Natal.

"Ao longo de todo o percurso, abriu fogo várias vezes e utilizou uma pistola e uma faca com as quais matou e feriu gravemente", contou Heitz.

Segundo o procurador, várias testemunhas terão ouvido o suspeito gritar "Allah Akbar" (Deus é grande) antes de começar a disparar.

"Tendo em conta o local, o modo de operar, o perfil e testemunhos recolhidos junto de pessoas que o ouviram gritar 'Allah Akbar', o departamento antiterrorista do MP de Paris tomou conta da investigação", disse.

O suspeito é "conhecido dos serviços de polícia e justiça por delitos comuns, principalmente roubos e atos de violência", acrescentou, precisando que do seu cadastro constam 27 condenações por crimes cometidos "quase sempre em França, mas também na Alemanha e na Suíça".

"Já esteve detido em múltiplas ocasiões e era conhecido da administração penitenciária pela sua radicalização e pela ação de proselitismo", indicou Heitz.

Confirmou que o seu nome estava inscrito no ficheiro para a prevenção da radicalização de caráter terrorista e era alvo de um processo da Direção Geral da Segurança Interior (DGSI).

As forças de segurança montaram uma operação de caça ao homem para tentar deter o autor do ataque, que ficou ferido numa troca de tiros com um soldado antes de abandonar o local.

O Governo francês elevou o nível de alerta no país para "emergência por atentado", com um reforço de controlo nas fronteiras, aumento de segurança nos mercados de Natal e mobilização de meios envolvidos no dispositivo antiterrorismo.

A cidade de Estrasburgo, localizada no nordeste da França, junto à fronteira com a Alemanha, acolhe a sede do Parlamento Europeu, recebendo sessões plenárias uma vez por mês.

Artigo atualizado às 13h38