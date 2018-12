“Este Brexit é o desenvolvimento mais anti-inglês e anticonservador que este país já viu”

Todo este processo do Brexit tem tido momentos bastante inesperados mas esta segunda-feira, após o adiamento da votação do acordo, até o “Guardian” disse que tínhamos atingido o “surrealismo”.

Sim, tem sido surreal, mas de certa maneira previsível.

Toda a gente parecia inicialmente querer respeitar o voto que tinha sido depositado pela saída, mas agora há cada vez mais políticos a dizer que não foi esta a saída prometida por quem a defendia. Onde vai desaguar este descontentamento?

Há aqui dois problemas que se juntam: por um lado a falta de apoio que Theresa May tem no Parlamento, que não lhe dará uma maioria para aprovar este acordo; a seguir é preciso notar que nem dentro do seu próprio partido ela tem apoio garantido. Isto quer dizer que não há uma maioria para aprovar o que quer que seja: nem uma saída sem acordo, nem a realização de um outro referendo, nem este acordo.

Acha que é mesmo possível uma saída sem acordo ou a União Europeia vai acabar por ceder para evitar “o mal maior” do colapso financeiro, que necessariamente afetará também os restantes Estados-membros?

Isso é a questão dos milhões de dólares. Os meus dotes de previsão são bastante maus e é impossível dar uma resposta neste contexto em que tudo o que era certo deixou de o ser e coisas que não estariam previstas, muito menos num país como o Reino Unido, acabaram por acontecer.

A União Europeia não cede, então?

O mais que a União Europeia pode fazer é umas mudanças cosméticas na declaração de intenção sobre a relação futura.

Que razões podem levar a Europa a ceder?

Esse é outro problema. Na verdade, a União Europeia pensa ‘quer dizer, andamos há dois anos nestas manobras, esta primeira-ministra não tem a confiança do seu partido, não levou esta questão a voto porque sabia que ia ser derrotada no parlamento’. Por que que razão iram fazer mais concessões?

Quais podem ser as consequências imediatas de uma saída sem acordo, sabendo que esse também é um cenário difícil de prever?

Seria uma paralisia económica, um grande choque inicial.

Anulava tudo o que foi acordado até aqui, certo?

Sim e significaria, por exemplo, a imediata imposição de enorme controlo a todo o comércio entre o Reino Unido e a União Europeia. Se pensarmos que 45% das exportações britânicas são para a União Europeia e que 30% dos produtos alimentares consumidos no Reino Unido vêm dos parceiros europeus, podemos entender o caos de não haver acordos que mantenham essa situação regularizada. Mais um exemplo: medicamentos, nomeadamente aqueles utilizados na medicina nuclear, seriam imediatamente sujeitos a controlos nas fronteiras. O embate comercial seria enorme, muitas empresas estariam em risco de falir.

Talvez um mês depois desse caos já toda a gente estivesse mais pronta a negociar dos dois lados, se conseguíssemos todos ver o real impacto na vida das pessoas de uma saída “a frio”.

Theresa May queria precisamente isso com esta votação adiada: criar um certo pânico entre os deputados e na bolsa, para que o parlamento pensasse que, entre o seu acordo e o apocalipse, então este acordo é uma espécie de mal menor.

Mas não foi isso que aconteceu. Porquê?

Não. Tornou-se incontrolável. Durante esta semana que passou só ouvimos deputados conservadores a declararem que iriam votar contra o acordo.

A opinião pública no Reino Unido está mais inclinada a aceitar a realização de um referendo ou de uma eleição geral?

Os sinais não são claros. Há algumas sondagens que mostram uma maioria a favor de um segundo referendo mas não são todas. O que quase todas dizem é que há uma maioria a favor de ficar na União Europeia, o que não é exatamente a mesma coisa. A questão de um segundo referendo é mais complexa porque envolve questões de legitimidade democrática, as pessoas sentem-se desautorizadas se forem forçadas a votar novamente depois de terem feito a sua escolha. Mas houve uma mudança na opinião das pessoas em relação a todo este processo e atualmente há essa maioria que favorece a permanência. É quase o reverter de posições - 47% para sair e mais ou menos 53/54% para ficar.

O que é que acontece aos emigrantes se não houver acordo?

Nisso eles têm sido muito cuidadosos. As pessoas que cá estão terão os seus direitos assegurados, pelo menos assim ficou prometido. Onde poderá existir um problema é, por exemplo, entre a população de reclusos portugueses, que poderá enfrentar a possibilidade de deportação, e também outras pessoas, como os sem-abrigo, onde até já há casos registados de deportação - não seria nada de novo. Estas serão as pessoas que não conseguem demonstrar a capacidade de autossuficiência.

E o que é que a perda do Reino Unido significa para o resto dos países da Europa? Esta pergunta é mais no sentido político, geopolítico e simbólico do que no económico. O Reino Unido tem uma democracia antiquíssima, é conhecido pela oposição aos fascismos, recebeu muitos refugiados em anos idos. O capital político conjunto da Europa contra regimes menos democráticos sai danificado?

A Europa perde, sim, em várias frentes e para vários grupos diferentes de países. Há países, como a Holanda, os escandinavos e, de certa forma, a Alemanha que perdem um dos maiores defensores do liberalismo económico. Vão estar um pouco mais sós, mas essa não é uma grande mossa porque continua a ser essa a tendência económica dominante na União Europeia. O capital maior que se perde é em termos de defesa e em termos de credibilidade internacional, ou seja, o peso da Europa nas relações internacionais. O Reino Unido tem o maior exército, tem potência nuclear, essa será uma grande perda.

De qualquer forma, a União Europeia está a atravessar uma fase de pouca união, o que pode ser lido pelos rivais como falta de força.

Sim, a União Europeia está a atravessar uma crise brutal. Dou por mim a imaginar que, daqui a cinco anos, a União Europeia não estará lá mais porque os nossos líderes europeus estão surdos ao que as populações têm vindo a dizer, de norte a sul. Já não é só o problema das políticas chamadas ‘iliberais’ que vemos em países com a Hungria, a República Checa ou a Polónia. É também em Espanha e em França e na Escandinávia. Só não acontece em Portugal porque temos fluxos migratórios muito pequeninos em relação a outros países. Também há o facto de estarmos ainda a lidar com o impacto da austeridade e da implementação da moeda única, talvez o mais tresloucado plano da União Europeia.

O mais tresloucado?

Está longe de ter atingido os objetivos pretendidos. Em vez de convergência económica criou divergência e, como o fenómenos dos ‘gilets jaunes’ nos demonstra, há uma sensação de ‘basta!’ entre as pessoas.

E se não houver projetos políticos moderados, esses movimentos podem ser aproveitados por alas extremistas.

Como há um vácuo político, o que acontece é que deixamos espaço para estas forças ‘iliberais’ se espalharem. Não só ‘iliberais’ como anárquicas, que ninguém sabe muito bem de onde vieram, quem é que as lidera e que podem ser utilizadas por fações políticas radicais - de um e de outro lado. As razões do descontentamento são fortíssimas e, até agora, a União Europeia não tem sabido dar resposta.

O Brexit podia ter servido para unir os demais europeus. Porque é que não aconteceu isso?

O Brexit criou uma certa união e o Eurobarómetro mostra que os europeus começaram a sentir-se mais europeus, a gostar de ser europeus depois do Brexit. Só que uma coisa uma coisa é sentirem-se europeus, outra é sentirem que a União Europeia representa os valores europeus que os franceses, portugueses e afins sentem. Em vez de aproveitar isto para evitar outros brexits, a União Europeia faz um finca-pé para defender o status quo.

Mas há um problema. Se a União Europeia cedesse, nem que fosse em apenas um aspeto, às pressões do Reino Unido, então podia abrir um precedente perigoso em que outros países usassem a ameaça da rutura para conseguirem pequenas exceções.

Evidentemente. Eu considero que a União Europeia não deve fazer concessões ao Reino Unido no sentido de lhes darem o que eles querem no que toca ao acesso ao mercado único apenas nas áreas que eles querem. Isso é o princípio do fim do projeto europeu. O que a União Europeia podia fazer era tentar entender o que levou os britânicos a votarem pela saída. Isto tem que ver com as velhas crises do défice democrático na União Europeia, com algumas políticas um pouco mais liberais que claramente puseram em causa os interesses dos trabalhadores privilegiando outros interesses.

Mas essa não foi a discussão feita durante a campanha do Brexit. Esses temas raramente foram discutidos nos meios de comunicação mais abrangentes. A mensagem simplificou-se muito até ao ponto em que havia pessoas entrevistadas pela BBC a dizerem que queriam votar para sair da União Europeia para evitar a entrada de árabes.

O referendo foi muito mal conduzido, a campanha foi um desastre. Há uma grande desinformação. Mas noutros países europeus também se passa isto. De uma forma geral, os eleitores pensam que o impacto da migração é muito maior do que na realidade é: que há mais migrantes do que de facto há, que os migrantes consomem mais recursos do que aqueles que de facto consomem quando a maioria dos estudos sobre a contribuição dos migrantes para as contas públicas mostram que isso não é assim - ajudam e muito. São normalmente jovens sem crianças e não estão a usar nem os hospitais nem as escolas.

E o Partido Trabalhista, como fica no meio disto tudo?

O Partido Trabalhista tem sido muito oportunista, mas tem sido um oportunismo estratégico que lhes tem valido bons resultados, como os que obtiveram em 2017, os melhores desde 2005. O partido está profundamente dividido com Corbyn [Jeremy Corbyn, líder dos trabalhistas], sendo ele mesmo um eurocético. Começa a haver uma pressão grande para que o partido termine com a ‘ambivalência construtiva’, uma espécie de diretriz que permite a discordância dentro do partido. A posição sobre o Brexit é confusa e a frase de ordem é ‘nós faríamos um acordo melhor’, mas não há qualquer prova disso. Alguns defendem um acordo como o da Noruega mas com restrições à entrada de pessoas.

Mas quem diz que a União Europeia aceitaria isso?

Pois claro que não há certezas nenhuma disso, aliás isto é uma fantasia. Eles têm é aproveitado todas as divisões do Partido Conservador para conseguirem manter as suas ‘ambivalências’, mas vai chegar uma altura em que vão ter de se confrontar com uma escolha.

E se eles forem chamados a governar? Fazem cair o Brexit?

Isso é muito complicado. É mais provável um segundo referendo do que uma eleição geral antecipada. Para convocar eleições tem de acontecer uma série de coisas. Primeiro uma moção de censura contra Theresa May e não é seguro que haja uma maioria parlamentar que a aprove. Dentro dos próprios conservadores também não é garantido que um putativo desafio à liderança seja aprovado entre os membros do partido - mesmo que seja e que May tenha de sair, podem encontrar outra pessoa.

Foi precisamente assim que Theresa May lá chegou, através de uma eleição interna para substituir David Cameron.

Exatamente. Além de que, financeiramente, uma nova eleição é um desastre para todos os partidos. A última eleição foi há um ano. Portanto, é possível mas um cenário mais provável é o do referendo.

Um referendo a quê? Ao acordo final? Ao Brexit total?

Aí está mais uma questão complicada. Quantas perguntas haveria? Se houver três perguntas é o desastre. Escolher entre ‘este acordo’, ‘ficar’ ou ‘nenhum acordo’ é o melhor caminho para que não seja encontrada nenhuma maioria. Estamos num território um pouco insano mesmo.

Não lhe parece uma desorganização nada típica dos inglês?

Este Brexit é o desenvolvimento mais anti-inglês e também mais anticonservador que este país já viu. É um salto no escuro e eles são completamente pragmáticos e donos de um senso-comum bastante robusto. Isto é o fruto de uma obsessão de uma fação minoritária dentro dos conservadores.

“A TRAGÉDIA DO BREXIT É QUE AS FAÇÕES MINORITÁRIAS ESTÃO A LIDERAR O PROCESSO”

Theresa May depende de um partido, os unionistas irlandeses, que não só são pró-Brexit “linha dura” como não representam uma maioria da Irlanda do Norte. Que consequências pode ter esta aliança?

É um partido minoritário na Irlanda do Norte que sempre defendeu a saída e que agora usa este travão, o chamado “backstop” [ver explicação no fim desta caixa], como pretexto para impor a agenda. É impressionante como este partido, que está muito longe de ser o maioritário na Irlanda do Norte, acaba por ganhar um capital tão grande e uma influência tão grande nestas negociações. E essa é que é a tragédia do Brexit: fações minoritárias, tanto dentro do partido conservador como os deputados do DUP [Democratic Unionist Party], estão a liderar este processo.

Ou seja, há uma maioria de outros partidos que, no conjunto, representam mais pessoas que não são a favor do Brexit na Irlanda do Norte, mas quem vem representar o país é um partido eurocético (o Sinn Féin recusa-se a fazer-se representar porque é republicano). Que problemas pode isto trazer à união territorial do Reino Unido?

As ramificações constitucionais desta questão são brutais.

Falamos de novos referendos à autonomia, como na Escócia? Ou, neste caso, referendos à reunião “das Irlandas”?

Nunca se falou tanta em reunificação com agora. Este processo do Brexit tem feito imenso pela causa nacionalista e independentista irlandesa. Não se falava disto, até porque a República da Irlanda não estava minimamente interessada neste género de conclusão, mas a forma como este Brexit está a ser negociado está a dar espaço para que se levantem essas hipóteses.

Qual é o real perigo destas franjas, agora que já se viu que May nem se atreveu a deixar o acordo ser votado porque sabia que iria perder?

Há um perigo real, há de facto uma grande influência, o que também é culpa da forma como Theresa May resolveu conduzir estas negociações. Em vez de ir procurar aliados nas bancadas de partidos que eram mais para o ‘remain’, desde os nacionalistas escoceses até aos trabalhistas, ela nunca fez quaisquer manobras que pudessem abrir diálogos com eles. Isso poderia ter levado a um Brexit diferente, com um apoio totalmente diferente agora.

O QUE É O BACKSTOP?

Trata-se de um mecanismo que prevê que o Reino Unido permaneça na união aduaneira da União Europeia e que a Irlanda do Norte também esteja alinhada com certas normas do mercado único