Bebé israelita nascido prematuramente morre após ataque palestiniano

Um bebé israelita nascido prematuramente depois de a mãe ter sido gravemente ferida num ataque palestiniano morreu, informou nesta quarta-feira a direção do hospital em Jerusalém. "Com grande tristeza, anunciamos a morte da criança (...) após o ataque, apesar dos esforços para salvar o bebé prematuro", disse a direção do hospital Shaare Zedek, onde o caso foi acompanhado, em comunicado.

Sete pessoas, incluindo a mulher grávida, foram feridas no domingo por disparos de um carro palestiniano, perto de uma base israelita em território ocupado da Cisjordânia. A mãe, de 21 anos, está em condição estável, disse o hospital, e as vidas de outros feridos também não estão em perigo.

Na segunda-feira, o hospital informou que os médicos tinham feito uma cesariana, com sucesso, mas que a condição do bebé se tinha agravado, horas depois. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou o ataque como "monstruoso" e prometeu capturar os responsáveis, mas as autoridades ainda procuram o autor dos disparos.

Entre os territórios ocupados da Cisjordânia e Jerusalém Oriental, anexada por Israel, vivem mais de 600 mil colonos israelitas, numa coexistência muitas vezes conflituosa com três milhões de palestinianos. A colonização israelita nos territórios palestinianos ocupados é ilegal, à luz do direito internacional.

O movimento islâmico palestiniano Hamas, que está no poder na Faixa de Gaza, outro território palestiniano, elogiou a "resistência" contra Israel, depois do ataque de domingo.