Venezuela. Caracas foi a cidade mais violenta do planeta em 2016, conclui relatório

A cidade de Caracas era em 2016 a mais violenta do planeta com cerca de 120 homicídios por cada 100.000 habitantes, segundo um relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Divulgado a 3 de dezembro, o relatório "Crime e Violência: Obstáculos para o desenvolvimento das cidades da América Latina e das Caraíbas", referente a 2016, coloca ainda as cidades venezuelanas Maturín e Valência, como a 5.ª e 7.ª mais violentas, respetivamente, numa listagem de dez.

Numa nota enviada nesta terça-feira à agência Lusa, a embaixada da Venezuela em Lisboa sublinha que o governo venezuelano "fortaleceu a prevenção e a luta contra a pobreza para a construção de um clima de segurança cidadã". Na mesma nota, assinada pelo embaixador Lucas Rincón Romero, é ainda adiantado que a taxa de homicídios "foi reduzida em 30 mortes por cada 100.000 habitantes" e que em 2017, no conjunto do país, essa taxa era de "47 por cada 100.000."

Em declarações feitas em Caracas no dia da divulgação do relatório do BID, o criminólogo Luís Izquiel disse que a criminalidade na Venezuela é percetível "nas ruas, depois das sete horas da noite", altura em que "as ruas viram fantasmas, porque as pessoas protegem-se nos lares, perante a ineficiência do Governo para proteger a vida e a segurança dos cidadãos". Em relação aos delitos, explicou que os mais comuns são o roubo e o furto, devido à crise económica no país, mas que os venezuelanos estão mais preocupados com os homicídios e os sequestros.

No entanto, explicou que tem havido uma redução dos sequestros expressos, devido à crise económica, porque esse delito "deixou de ser rentável para os criminosos, porque são muito poucas as pessoas que têm possibilidade de pagar por um resgate".

Também em Caracas, no mesmo dia, o sociólogo Alexander Campos referiu que se tem verificado que "os venezuelanos estão a enfrentar situações cada vez mais duras e extremas, à medida que a vida se vai tornando mais difícil".

Segundo o BID, além de Caracas, San Pedro Sula (nas Honduras), San Salvador (em El Salvador) e Acapulco (no México) superam os 80 homicídios por cada 100.000 habitantes, muito acima da média regional da América Latina, onde ocorrem 39% dos homicídios do mundo e apesar de ter apenas 9% da população global.