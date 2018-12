Tiroteio num mercado de Natal em Estrasburgo faz um morto e seis feridos

Um tiroteio eclodiu num mercado de Natal na cidade francesa de Estrasburgo. Há registo de um morto e pelo menos seis feridos, segundo informações confirmadas à agência Reuters pelos bombeiros franceses

Pelo menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas depois de um tiroteio na cidade francesa de Estrasburgo, perto de Place Kleber, segundo informações confirmadas à agência Reuters pelos bombeiros franceses.

A área está vedada ao público e os eléctricos que normalmente circulam também foram impedidos de circular pelas autoridades. As informações que estão a ser divulgadas pela imprensa referem que, para já, o ataque parece ter sido conduzido por apenas um homem e a hipótese de atentado está a ser considerada.

O ataque ocorreu numa zona movimentava, onde se realiza todos os anos o principal mercado de Natal da cidade.

No Twitter, um jornalista de um jornal local, Bruno Poussard, confirmou ter também ouvido "dezenas de tiros" na sua rua, no centro da cidade. Poussard refere que primeiro se ouviu apenas um ou dois tiros e depois algumas rajadas. Já Emmanuel Foulon, assessor de imprensa do Parlamento Europeu, escreveu que, depois de ouvidos os tiros, muitas pessoas entraram "em pânico" que foi possível ver vários agentes da polícia armados a correr pelas ruas.

O ministério do Interior avisou, também através do Twitter, que a população deve permanecer em casa. A polícia, como se vê no vídeo em baixo, continua em ação no centro da cidade.

Carlos Iturgaiz, eurodeputado pelo Partido Popular espanhol, também descreveu a sua experiência no Twitter: "O centro parece uma cidade fanstasma. Os vários negócios foram evacuados mas não poderam fechar as portas. Havia milhares de pessoas nesta área do mercado de Natal. Caos".

[Notícia em atualização]