Tiroteio em Estrasburgo. Primeiro-ministro francês ativou gabinete de crise

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, ativou o gabinete de crise devido ao tiroteio registado nesta terça-feira à noite em Estrasburgo, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, dirigiu-se para lá, anunciou o Eliseu. A célula interministerial, que está a funcionar a partir do Ministério do Interior, reúne representantes dos ministérios e serviços encarregados de seguir a gestão da investigação do tiroteio em Estrasburgo, divulgou o gabinete do primeiro-ministro, citado pela agência France Presse. O Presidente da República fará depois uma comunicação.

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, estará igualmente em ligação com o gabinete de crise a partir de Estrasburgo, para onde se dirigiu, segundo o Eliseu.

A polícia francesa atualizou o número de vítimas mortais resultantes do ataque de hoje à noite em Estrasburgo, fixando-o em quatro.

O Ministério Público francês anunciou, entretanto, a abertura de uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.

"Às 20h00 locais [19h00 em Lisboa], um indivíduo armado entrou no perímetro do mercado de Natal pela ponte de Corbeau e dirigiu-se à rua de Orfèvres. O indivíduo abriu fogo, ferindo várias pessoas", anunciou o Ministério Público. Segundo a polícia francesa, o autor do ataque, que continua em fuga, foi ferido numa troca de tiros antes de abandonar o local.