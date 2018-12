Quatro partidos da oposição exortam Corbyn a apresentar moção de censura

Líderes de quatro partidos da oposição britânica exortaram esta terça-feira o líder do partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, a apresentar uma moção de censura contra o Governo da primeira-ministra, Theresa May, prometendo "apoio total".

O líder dos Liberais Democratas, Vince Cable, a deputada do partido Verde, Caroline Lucas, e os líderes parlamentares do Partido Nacionalista Escocês (SNP) e dos nacionalistas galeses do Plaid Cymru na Câmara dos Comuns, Ian Blackford e Liz Saville Roberts, respetivamente, revelaram esta terça-feira que vão apresentar uma moção de censura ao Governo.

"A incapacidade do Governo de aprovar o seu acordo para o Brexit através do Parlamento não nos dá outra opção, enquanto como líderes dos partidos de oposição, senão apelar à apresentação de uma moção de censura no plenário da Câmara dos Comuns".

Os líderes dos quatro partidos enfatizam que Corbyn "terá o [seu] apoio total se apresentar uma moção de censura".

O partido Trabalhista, o principal partido da oposição, tinha indicado que apresentaria uma moção de censura ao Governo após a provável rejeição do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, mas o voto previsto para hoje foi adiado na segunda-feira.

Theresa May reconheceu existir um elevado número de deputados do partido Conservador descontentes com a eventual extensão por um tempo indefinido da solução de salvaguarda para a Irlanda do Norte e comprometeu-se a pedir junto da UE "garantias adicionais" de que aquele mecanismo será temporário.

"Nós vamos apresentar uma moção de censura quando julgarmos que terá sucesso", afirmou na segunda-feira um porta-voz do 'Labour', sugerindo que só acontecerá quando o acordo for de novo submetido para votação, cuja data continua incerta.

Uma porta-voz de May adiantou esta terça-feira que o voto vai acontecer antes de 21 de janeiro.

Para ser bem-sucedida, uma moção de censura precisa de pelo menos 320 votos a favor, mas a oposição ocupa apenas 308 lugares dos 650 da Câmara dos Comuns, pelo que terá de conseguir o apoio de membros de outros partidos.

A chave poderá estar nos 10 deputados do Partido Democrata Unionista da Irlanda do Norte, que tem um acordo parlamentar com o partido Conservador de apoio ao governo, mas que, apesar do descontentamento com o plano para o 'Brexit', não se mostrou até agora inclinado a aprovar uma moção de censura a Theresa May.

Se a moção de censura for bem-sucedida, um novo Governo pode ser formado no espaço de duas semanas se conseguir o apoio de uma maioria do Parlamento, senão são convocadas eleições legislativas.