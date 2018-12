“Os guardiões”. Khashoggi e outros jornalistas mortos e detidos são Personalidades do Ano para a “Time”

A “Time” elegeu jornalistas que foram presos e mortos em 2018 como as Personalidades do Ano, anunciou esta terça-feira a revista. “Os guardiões e a guerra pela verdade”, pode ler-se na capa da publicação.

A revista destaca Jamal Khashoggi, que foi alegadamente assassinado no consulado saudita em Istambul; o jornal local norte-americano “Capital Gazette”, alvo de um ataque no passado dia 28 de junho, quando um homem invadiu a redação em Annapolis, Maryland, e matou cinco jornalistas; os dois repórteres da agência de notícias Reuters Wa Lone e Kyaw Soe OO, detidos após investigarem um massacre de membros da minoria rohingya em Myanmar; e a jornalista filipina Maria Ressa, autora do site 'Rappler' que denunciou crimes de corrupção do governo de Rodrigo Duterte. Quatro jornalistas e um jornal que “são representativos de uma luta mais ampla de inúmeros outros em todo o mundo”.

“A atualidade está a chamar-nos a atenção para muitos jornalistas que têm uma coisa em comum: foram vítimas do seu trabalho. Para eles, perseguir a verdade significa prisão e assédio. Em alguns casos significou a morte”, escreve a revista.

Os editores da publicação destacam o número recorde de jornalistas que foram detidos ao longo do ano – 262 segundo os dados do Comité de Proteção aos Jornalistas – e o aumento do número de mortos na profissão – 56 de acordo com um balanço dos Repórteres Sem Fronteiras.

Em segundo lugar, na eleição deste ano da revista, ficou o Presidente norte-americano Donald Trump e, em terceiro, o procurador-especial Robert Mueller, que tem a cargo a investigação sobre a Rússia.

No ano passado, a revista “Time” elegeu como Personalidade do Ano o movimento #MeToo, que denunciou as vítimas de assédio sexual.