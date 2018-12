Norte-americanos preferem evitar interrupção da atividade governativa à construção do muro

Uma maioria de norte-americanos (57%) prefere que o Presidente Donald Trump desista da construção de um muro fronteiriço, com o México, em vez da suspensão de funções do Governo por ausência de acordo orçamental no Congresso. De acordo com uma sondagem divulgada nesta terça-feira, esta opinião mantém 21 pontos de vantagem sobre a posição que defende uma atitude de firmeza do Presidente, mesmo que implique a suspensão das funções governativas (36%).

Os democratas apoiam em 71% que não se ponha em risco a estabilidade económica do país ao encerrar as instituições governamentais perante a insistência num muro fronteiriço, enquanto 65% dos republicanos dizem o contrário. Trump concentrou-se em defender a sua posição e numa mensagem publicada também nesta terça-feira na sua conta na rede social Twitter advertiu que o exército "construirá" o polémico muro com o México caso os democratas não apoiem a entrega de fundos orçamentais para garantir a "segurança fronteiriça".

Esta mensagem foi emitida pouco antes de uma reunião na Casa Branca com os líderes democratas da Câmara dos Representantes e do Senado, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, respetivamente. Trump voltou a insistir nas últimas semanas que caso o orçamento não inclua uma alínea específica para a construção do muro fronteiriço, poderia não assinar o documento, o que implicaria uma nova interrupção da atividade governativa.