Maria Butina, agente russa suspeita de tentar influenciar política americana, deverá declarar-se culpada

A agente russa Maria Butina, suspeita de se tentar infiltrar na Associação Nacional de Armas (NRA, na sigla inglesa) e influenciar a política dos EUA em relação à Rússia, deverá declarar-se culpada esta semana, na sequência de um acordo entre os seus advogados e procuradores norte-americanos.

Na segunda-feira, a CNN noticiou que Butina já tinha começado a cooperar, citando uma fonte próxima do processo. A juíza distrital Tanya Chutkan, de Washington, agendou uma audiência para esta quarta-feira, 12 de dezembro.

Butina, uma ex-estudante de pós-graduação na Universidade Americana, instituição privada de Washington, declarou-se inocente em julho das acusações de que atuava como agente do Governo russo e conspirava para que fossem tomadas medidas favoráveis ao Kremlin. Os procuradores acusam-na de ter trabalhado com um oficial russo e dois cidadãos dos EUA para tentar entrar na NRA, que tem laços estreitos com políticos republicanos, incluindo o Presidente Donald Trump, e influenciar a política de Washington em relação a Moscovo.

Ligações próximas a vice-governador do Banco Central da Rússia e a políticos americanos

Os advogados de Butina identificaram o oficial russo como Alexander Torshin, vice-governador do Banco Central da Rússia, que foi alvo das sanções do Departamento do Tesouro norte-americano em abril. Um dos dois americanos mencionados na denúncia criminal dos procuradores é Paul Erickson, político conservador que namorava com Butina. Nem Erickson nem Torshin foram acusados de irregularidades.

Butina dirigia um pequeno grupo russo que militava pelo direito ao porte de armas, que terá sido financiado em parte por Torshin, aliado do Presidente russo Vladimir Putin. Mas o Departamento de Justiça afirma que ela trabalhava como “agente secreta russa”, mantinha contactos com espiões russos e tinha como missão “penetrar no aparelho nacional de tomada de decisões dos EUA para beneficiar a agenda da Federação Russa”.

Em 2016, vivia com Erickson, que a introduziu nos círculos republicanos. Nas redes sociais, Butina surge enturmada com figuras de relevo da política americana e a posar com armas de fogo em espetáculos nacionais de armamento.