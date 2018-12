Mais de 30 líderes religiosos e ativistas presos na fronteira EUA-México em protesto de apoio à caravana de migrantes

Ajoelhados em frente à polícia de choque, 32 líderes religiosos e ativistas foram presos esta segunda-feira na fronteira EUA-México em San Diego durante um protesto de apoio à caravana de migrantes da América Central.

Segundo a Reuters, mais de 400 manifestantes – entre eles, muitos líderes de igrejas, mesquitas, sinagogas e de comunidades indígenas – protestavam para impedir a detenção e deportação de migrantes e para que os Estados Unidos recebam a caravana que chegou a Tijuana, no México, em novembro.

Entoando cânticos e orações, os líderes religiosos avançaram em linhas de quatro a seis, alguns usando t-shirts com a inscrição “Love Knows No Borders” (O Amor Não Conhece Fronteiras”). Acabaram por ser algemados e levados por agentes federais depois de entrarem numa área restrita em frente à fronteira.

Um porta-voz da patrulha da fronteira dos EUA disse que 31 pessoas foram presas por invasão de propriedade e uma foi presa por agressão a um agente.

As prisões marcam o segundo confronto com as autoridades norte-americanas desde que a caravana chegou a Tijuana.

A 25 de novembro, agentes de patrulha da fronteira dispararam gás lacrimogéneo contra os migrantes depois de, segundo aqueles, terem sido atingidos por pedras. Em resultado, 42 migrantes foram presos no lado norte-americano da fronteira com o México, quando tentavam forçar a entrada na Califórnia, de acordo com as autoridades dos EUA.

Milhares de migrantes vivem em abrigos e acampamentos lotados em Tijuana depois de viajarem de países da América Central para escaparem da pobreza e da violência. Pela frente podem ter semanas ou meses de espera até conseguirem pedir asilo na fronteira dos Estados Unidos.

Em novembro, um juiz dos EUA bloqueou a decisão do Presidente Donald Trump que impedia que imigrantes que atravessam ilegalmente a fronteira com o México procurassem asilo.