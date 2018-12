Juncker condena ataque em Estrasburgo, cidade “símbolo da paz e da democracia”

O presidente da Comissão Europeia condenou nesta terça-feira "com grande firmeza" o tiroteio em Estrasburgo, que provocou a morte de quatro pessoas e feriu várias, salientando que a cidade é, "por excelência, símbolo da paz e da democracia europeias". "Os meus pensamentos estão com as vítimas do tiroteio de Estrasburgo, que condeno com grande firmeza", escreveu Jean-Claude Juncker no seu perfil da rede social Twitter, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

"Estrasburgo é, por excelência, uma cidade símbolo da paz e da democracia europeias, que defenderemos sempre. A Comissão está ao lado de França", acrescentou Jean-Claude Juncker. A cidade francesa acolhe esta semana a sessão plenária do Parlamento Europeu, órgão que se reúne ali uma vez por mês.

Pelo menos quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas no tiroteio que ocorreu hoje na cidade francesa de Estrasburgo, perto da zona onde ocorre o mercado de Natal, anunciaram as autoridades francesas.

"Pelas 20h00 [19h00 em Lisboa], um homem armado entrou no perímetro do mercado de Natal pela ponte de Corbeau e dirigiu-se para a rua de Orfèvres", referiu a prefeitura em comunicado, que pediu à população para permanecer em casa. O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, afirmou que o autor dos disparos está identificado pelas autoridades e tem antecedentes criminais.

Fontes policiais referem que o atirador foi ferido antes de fugir, existindo também informações de trocas de tiros num bairro de Estrasburgo para onde o suspeito se terá dirigido após o tiroteio. O Ministério Público francês abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português fez saber que está a acompanhar o tiroteio através do Consulado Geral de Estrasburgo, que está em contacto com as autoridades locais.