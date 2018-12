Dois cosmonautas fazem esta tarde uma caminhada espacial para inspecionar fuga na nave Soyuz

Dois cosmonautas russos preparam-se para deixar esta terça-feira, por cerca de seis horas, a Estação Espacial Internacional (EEI), para inspecionarem uma seção da nave espacial Soyuz onde uma misteriosa fuga foi detetada.

O problema foi identificado no final de agosto. A tripulação localizou e tapou rapidamente o pequeno buraco, origem de uma ligeira perda de pressão, tendo a estação continuado a operar por não estar em causa a sua segurança.

Mais logo, a partir das 16h em Lisboa, os cosmonautas russos Oleg Kononenko e Sergei Prokopyev começarão a sua caminhada espacial para inspecionar a superfície externa da Soyuz MS-09, atualmente atracada à estação espacial. Vão destapar a área selada e recolher amostras, que serão posteriormente analisadas por especialistas, para determinar a causa da fuga.

Segundo a EEI, os dois cosmonautas vão também fotografar a área danificada, antes de a tapar de novo com uma cobertura térmica.

Kononenko, que chegou à estação no início deste mês com a astronauta da NASA Anne McClain e David Saint-Jacques, da Agência Espacial Canadiana, reconheceu numa entrevista antes do voo que a caminhada espacial exigirá um grande esforço. “Vai ser desafiador sob o aspeto físico e também tecnicamente”, disse.

Kononenko, membro da tripulação extraveicular 1 (EV1), vestirá um fato espacial com riscas vermelhas nesta caminhada espacial – a quarta na sua carreira. Prokopyev, que o faz pela segunda vez, usará um fato com riscas azuis.

A operação pode ser acompanhada em direto, através da NASA Television e também no site da agência espacial.