Brexit. “Não podemos sair da prisão a menos que o guarda nos permita e nós fomos dentro voluntariamente”, diz Farage

Embora o Brexit tenha produzido uma explosão na política britânica, Nigel Farage, o homem que acendeu o rastilho, mantém-se nos bastidores da confusão atual. Em entrevista publicada na edição desta terça-feira do jornal “The New York Times”, o antigo líder do Partido de Independência do Reino Unido (UKIP, na sigla em inglês) afirma que desenvolveu uma surpreendente admiração pelo principal negociador da União Europeia (UE) para o Brexit, Michel Barnier.

Farage acredita que Barnier negociou mais do que o Governo britânico. “Num jogo de futebol, apoiamos a Inglaterra – obviamente”, diz, rindo ligeiramente, “mas, às vezes, é preciso reconhecer que a Alemanha é melhor”. Na verdade, Barnier é francês.

O acordo conseguido pela primeira-ministra Theresa May com Bruxelas é visto por Farage como uma traição ao Brexit por que ele se bateu no referendo de 2016. E o elogio a Barnier é mais uma forma sarcástica de denegrir a líder britânica, escreve o “Times”.

Theresa May está a transformar o Reino Unido em “alvo de chacota internacional”

Na segunda-feira, May adiou uma votação crucial do seu plano, que estava marcada para esta terça-feira. Farage, que esperava que o plano fosse chumbado no Parlamento, descreveu o adiamento como uma medida de “uma primeira-ministra fraca que está a transformar [o Reino Unido] num alvo de chacota internacional”.

Farage nunca conquistou um assento no Parlamento britânico, nem tão pouco garantiu um cargo ministerial. Já nem sequer tem partido político, depois de se ter demitido do UKIP, que dirigiu mais do que uma vez, acusando a atual liderança de tolerar o extremismo de direita. E, apesar de ser deputado do Parlamento Europeu, também abandonará essa função quando o Reino Unido deixar a UE, na sequência do Brexit que ele defende há mais de duas décadas.

Aproveita, ainda assim, para lembrar que este não é o Brexit por que se tem batido, antes pelo contrário. “Constitucionalmente, e em termos de soberania, é ainda ligeiramente pior do que o ponto onde estamos – o que é um grande feito”, acrescenta, rindo-se. “Em última instância, não podemos sair da prisão a menos que o guarda nos permita – e nós fomos dentro voluntariamente. É extraordinário”, diz.

“No dia seguinte ao referendo, devolvemos o poder às pessoas contra quem luto há 25 anos”

Ao contrário de conservadores pró-Brexit – como o ex-ministro das Relações Exteriores Boris Johnson ou os antigos ministros para a saída da UE David Davis e Dominic Raab, que assumiram cargos no Governo e eventualmente renunciaram –, Farage nunca teve a oportunidade de ajudar a escrever o guião do Brexit depois da vitória no referendo.

Donald Trump “ganhou a eleição e está no comando”, enquanto nós “vencemos o referendo e, no dia seguinte, devolvemos o poder às pessoas contra quem luto há 25 anos”, avalia Farage, antes de rematar: “Essa foi a ironia disto tudo.”

Voltando a Theresa May, Farage diz que “ela não é apenas a pior primeira-ministra” que já viu na vida, também “é a mais ambígua”. Quanto aos próximos tempos, receia que um chumbo do acordo de May leve a um segundo referendo ao Brexit e não a uma saída “sem acordo” como ele preferia.