Brexit. May vai às capelinhas europeias mas pode voltar de mãos a abanar

Theresa May, na Europa Continental. O arranque do périplo acontece um dia depois de ter adiado a votação, que teria chumbo garantido na Câmara dos Comuns, do acordo para o Brexit. Mas ninguém parece estar muito interessado em atirar a May uma boia de salvação. “O acordo que alcançámos é o melhor e é o único possível. Não há espaço para renegociação”, repetiu o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Na segunda-feira, May mostrou aos deputados que a rejeição lhe deixava com apenas duas opções: uma saída desordenada, sem acordo, ou a reversão do próprio processo do Brexit, o que, segundo a chefe do Executivo, defraudaria as expectativas de todos quantos votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia (UE). Esta terça-feira, May começou por tomar o pequeno-almoço em Haia com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte.

Sem mais delongas, Rutte disse que a refeição proporcionou “um diálogo útil”. Já um porta-voz de Downing Street, classificando o encontro como “produtivo”, afirmou que “os dois dirigentes concordaram que a solução do ‘backstop’ deveria permanecer temporária”. O ‘backstop’, também referido como ‘batente’ ou ‘travão’, é uma apólice de seguro que manteria o Reino Unido numa união aduaneira com a UE, em caso de ausência de acordo para evitar os controlos fronteiriços entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que pertence à UE.

A importância do “backstop”

Esta questão não é de somenos por duas razões fundamentais. Por um lado, os críticos de May alegam que o ‘backstop’ poderá deixar o Reino Unido sujeito indefinidamente às regras comunitárias. Juncker já veio assegurar que nenhuma das partes pretende que o ‘backstop’ seja acionado mas sublinhou que este teria de fazer parte do acordo. “É necessário para a coerência de tudo o que acordámos. É necessário para a Grã-Bretanha e é necessário para a Irlanda. A Irlanda nunca será deixada sozinha”, prometeu o presidente da Comissão.

A segunda razão para a importância da questão do ‘backstop’ é histórica. Na sequência do Acordo de Belfast, assinado na Sexta-feira Santa de 1998 pelos Governos inglês e irlandês para pôr fim aos conflitos entre nacionalistas e unionistas, a fronteira entre as duas Irlandas passou a ser entendida como uma linha invisível. Com o Brexit, a linha torna-se necessariamente uma fronteira externa da UE, temendo-se que regresse uma estrutura rígida à linha divisória.

O périplo de May destina-se pois a pedir aos parceiros europeus garantias suplementares sobre este ponto, que continua a ser uma das questões mais críticas do acordo, que, tal como está, tem chumbo garantido na câmara baixa do Parlamento. O diretor do think tank Bruegel, Guntram B. Wolff, mostra-se cético relativamente ao sucesso desta jornada da primeira-ministra britânica. “Duvido muito que a UE esteja pronta a reabrir as negociações. Especialmente no ‘backstop’, os líderes europeus não irão concordar em mudar o tratado de saída”, comenta ao Expresso.

A semana horribilis de May ainda mal começou

Wolff crê, todavia, que a UE irá mostrar “alguma flexibilidade” e usar “uma linguagem mais forte na declaração política”, ficando a sobrar a grande incógnita sobre “o que fará o Parlamento inglês”. Por seu turno, o diretor da plataforma de reflexão Open Europe, Henry Newman, alerta que, “embora os líderes europeus estejam relutantes em reabrir o acordo, precisam de levar Theresa May a sério”. “Sem mudanças, é muito pouco provável que o Parlamento ratifique o acordo, arriscando uma saída desordenada, para a qual nenhum dos lados está preparado”, comenta ao Expresso.

A semana mal começou e May conta já com um chorrilho de percalços, insultos e situações embaraçosas. Na segunda-feira, além das gargalhadas dos deputados que foram entremeando o anúncio do adiamento da votação, a primeira-ministra voltou a ouvir convites para abandonar o cargo e foi acusada de perder “toda a autoridade” ao protagonizar um “ato de ejaculação parlamentar precoce”, de ser “fraca” e de voltar das reuniões com os líderes europeus “com o rabo entre as pernas”.

Esta terça-feira, um incidente com a porta do carro em que seguia fez com que ficasse trancada durante alguns segundos, antes de poder apertar a mão à chanceler alemã, Angela Merkel, que aguardava na passadeira vermelha, protegida da chuva. O ministro alemão dos Assuntos Europeus, Michael Roth, disse, citado pela agência Reuters, que a UE não quer que o Reino Unido saia mas não vê como serão possíveis mudanças substanciais ao acordo.

É possível que a UE insira “garantias e cláusulas adicionais”

À hora de fecho desta edição, May ainda tinha encontros agendados com os presidentes da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do Conselho Europeu, Donald Tusk. Apesar de se mostrarem “cautelosos” e “cheios de reservas” em reabrir as negociações, “os líderes europeus parecem preparados para oferecer algumas garantias e clarificações ao Governo britânico se isso ajudar a que o acordo passe no Parlamento”, disse a analista política Aarti Shankar, da Open Europe, em conversa telefónica com o Expresso.

“Se mesmo assim a Câmara dos Comuns não aprovar, eu não descartaria totalmente a possibilidade de a UE inserir garantias e cláusulas adicionais no acordo de forma a que ele seja aprovado. Não devemos subestimar o facto de que também a UE quer evitar a todo o custo uma saída sem acordo”, conclui Shankar. Com tantos deputados a pedirem a sua cabeça em casa, não parece restar a May senão socorrer-se da ajuda externa daqueles a quem ainda pode chamar parceiros europeus.