Atirador abate cinco pessoas na Catedral de Campinas, no Brasil, e depois suicida-se

Atirador disparou vários tiros no interior do templo. Há três fertidos e as autoridades desconhecem as motivações perpetrador dos crimes

Cinco pessoas, quatro homens e uma mulher, morreram durante a tarde desta terça-feira quando um atirador entrou no interior da Catedral Metropolitana de Campinas, a cem quilómetros de São Paulo, e começou a disparar, tendo, depois, decidido suicidar-se. A Polícia Militar local confirmou os eventos, mas a identidade das vítimas ainda não foi revelada. São, também, desconhecidas as motivações do autor dos crimes. As autoridades recolheram duas armas, um revólver e uma pistola, enquanto o Corpo de Bombeiros de Campinas foi encaminhado para o local. Um responsável desta corporação, Paulo Monteiro, afirmou aos jornalistas presentes no local que a prioridade é, agora, a de assistir os três feridos resultantes do tiroteio. O mesmo responsável adiantou que havia "bastante gente" no interior do templo. Os acontecimentos deram-se por volta das 13h00 locais, 15h00 em Portugal continental, cerca de 45 minutos após ter começado a ser celebrada uma missa. [Notícia em atualização]