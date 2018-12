Ana Gomes estava a discutir o último relatório do Parlamento Europeu sobre terrorismo quando soube do ataque em Estrasburgo

“Continuamos todos fechados aqui, acabei aliás de me cruzar com o Presidente do Parlamento que está aqui no bar a tentar ver se ainda encontra alguma coisa para comer”, relata a eurodeputada socialista ao Expresso, a partir do interior do Parlamento Europeu, entretanto fechado pelas autoridades francesas na sequência de um tiroteio que aconteceu esta terça-feira à noite perto do centro de Estrasburgo

No momento em que recebeu a notícia, Ana Gomes estava a discutir precisamente o último relatório da Comissão Especial sobre Terrorismo, que esta terça-feira esteve em debate e que deveria ser amanhã votado. “Deveria e deve, e não tenho dúvidas que será aprovado”, refere Ana Gomes que explicou algumas das conclusões deste documento que deverá servir de “mapa” à ação das instituições europeias e às de cada Estado-membro no que ao terrorismo diz respeito.

“Entrevistamos dezenas de peritos, especialistas em segurança, académicos, vítimas de terrorismo, e procurámos identificar as insuficiências do combate ao terrorismo. É preciso um claro reforço dos meios nacionais mas sempre em articulação com as instituições da União Europeia porque este é um problema verdadeiramente transnacional”, disse a eurodeputada que assume tratar-se, primeiramente, de um “combate político”. Isto porque, na opinião de Ana Gomes, um dos problemas a combater é o fenómeno da “exclusão social” e a “estigmatização dos emigrantes das várias gerações”.

Uma das principais críticas que o relatório aponta aos vários governos europeus é a “relutância demonstrada no combate ao branqueamento de capitais” e a “necessidade urgente de criar uma unidade de informação financeira europeia” para monitorizar os fluxos de financiamento do terrorismo. Uma outra chamada de atenção é feita à forma como os Estados-membros tratam as vítimas de terrorismo. Segundo a eurodeputada socialista, "as vítimas são encaminhadas para seguradoras onde logicamente não recebem o apoio necessário".

Ana Gomes foca também o problema das prisões, às quais, na sua opinião, não é prestada a devida atenção uma vez que se tornam facilmente centros de “mais exclusão” e os reclusos “alvos fáceis para a radicalização”, através, por exemplo, da permissão dada a alguns clérigos radicais para conduzirem as suas ações junto de uma população fragilizada.