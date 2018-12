UE disposta a dar uma ajuda a May mas sem mexer no acordo

O presidente do Conselho Europeu deixa claro que não há margem para renegociar o acordo do Brexit, mas mostra abertura para tentar encontrar uma solução que ajude o documento a passar na Câmara dos Comuns. Pode passar por uma declaração dos Vinte e Sete, algo mais cosmético sem tocar na substância. As possibilidades vão ser discutidas numa cimeira desta quinta-feira, em Bruxelas.

O espaço de manobra é muito pequeno, mas, ainda assim, os Vinte Sete querem ajudar a primeira-ministra britânica a sobreviver à Câmara dos Comuns e fazer passar o acordo do Brexit. Uma ajuda sem ilusões: o tempo da negociação já passou, ninguém quer mudar o texto e muito mexer no Plano de Contingência (backstop) para evitar uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, o ponto mais polémico e que mais desagrada aos deputados britânicos.

"Estamos disponíveis para facilitar a ratificação [do acordo] no Reino Unido", anunciou o presidente do Conselho Europeu no Twitter. É uma mão que se estende a Theresa May, horas depois de a primeira-ministra ter adiado a votação no parlamento britânico, por falta de uma maioria que a apoie. Mas uma mão não é um braço e vem com um aviso para refrear as expectativas: "Não vamos renegociar o acordo, incluindo o backstop", esclareceu Donald Tusk.

Ao que o Expresso apurou, a solução pode passar por uma declaração dos Vinte e Sete que inclua "as garantias políticas" de que May disse precisar para convencer a Câmara dos Comuns, ou pelo menos para conseguir mais apoios, incluindo dentro do próprio partido Conservador a que pertence.

Esta quinta-feira arranca mais uma cimeira de líderes europeus em Bruxelas e Tusk convocou já uma reunião sem a primeira-ministra britânica para esse dia. Um eventual texto de declaração ou comunicação podem ser discutidos. Antes, o presidente do Conselho Europeu falará com May - provavelmente esta terça-feira - para perceber melhor o que ela pretende.

De acordo com fontes europeias e diplomáticas ninguém quer tocar no acordo de saída. Será uma ação mais de "cosmética" sem se mexer "na substância".

Na cimeira extraordinária de 25 de novembro foi utilizada uma estratégia semelhante para convencer Espanha a dar aval ao acordo do Brexit, através de documentos paralelos - declarações dos 27 e uma carta do Reino Unido - para "tranquilizar" Madrid sobre a questão de Gibraltar.

Contudo, a situação de Theresa May é bem mais complicada de resolver. Esta segunda-feira, a primeira-ministra britânica ouviu já recados, quer dos Unionistas da Irlanda do Norte, quer dos trabalhistas: se voltar da cimeira de quinta e sexta em Bruxelas sem alterações substanciais, e com o mesmo acordo, continua a não ter apoio na Câmara dos Comuns.

Bruxelas e os Vinte e Sete sabem que a situação não é fácil de resolver. Também por isso o discurso do plano B volta a ser falado. "Porque o tempo está a passar, vamos também discutir a nossa preparação para um cenário de não-acordo", disse também o presidente do Conselho Europeu no Twitter.