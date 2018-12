Trump pondera entre quatro candidatos o novo chefe de gabinete

São quatro os nomes considerados por Donald Trump, que terá de escolher um novo chefe de gabinete, depois da saída de John Kelly.

Com Nick Ayers fora da corrida – seria o favorito do Presidente –, entre os possíveis nomedaos estão Mick Mulvaney, diretor do gabinete de Gestão e Orçamento, e o deputado republicano Mark Meadows, presidente do grupo de direita Caucus.

Ayers, atual chefe de gabinete do vice-presidente Mike Pence, era visto como o favorito para o cargo quando Trump anunciou no sábado que Kelly sairia no final do ano, lembra a agência AP.

Mas segundo uma fonte da Casa Branca citada pela agência de notícias, o Presidente e Ayers não conseguiram chegar a acordo sobre o tempo de serviço do primeiro e este ficará a ajudar Trump fora da administração.

Ayers confirmou a decisão através do Twitter, este domingo, agradecendo a Trump e a Mike Pence pela oportunidade de trabalhar na Casa Branca. “Partirei no final do ano, mas vou trabalhar com a equipa da #MAGA para promover a causa”, escreveu.



Há quem acredite que a decisão de Trump pode ainda demorar. De acordo com fontes próximas de Mulvaney, este não estará particularmente interessado em tornar-se chefe de gabinete, preferindo o cargo de secretário de Comércio ou do Tesouro.

Outros nomes que circulam são os do procurador-geral interino Matthew Whitaker e do ex-vice-gerente de campanha de Trump, David Bossie, havendo quem aposte no do secretário do Tesouro, Steve Mnuchin e também no representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer.

O relógio está a contar. John Kelly cumpre o último dia de serviço a 2 de janeiro, em rutura com Trump, cujo desejo será escolher agora alguém que se mantenha no cargo até às eleições de 2020.