Trump pode ter cometido delitos passíveis de destituição, diz destacado congressista democrata

O congressista democrata Jerrold Nadler disse este domingo que o Presidente Donald Trump terá cometido delitos passíveis de destituição se for provado que ordenou ao seu advogado que fizesse pagamentos ilegais a mulheres para manterem o silêncio sobre alegados encontros sexuais. Nadler assume em janeiro a presidência da comissão judiciária da Câmara dos Representantes dos EUA.

No programa “State of the Union” da CNN, Nadler afirmou que as mais recentes denúncias e registos de tribunal mostram que Trump “estava no centro de uma fraude maciça, várias fraudes maciças contra o povo americano”.

Citados em documentos judiciais na sexta-feira, procuradores federais disseram que Trump ordenou que o seu então advogado, Michael Cohen, cometesse dois crimes: pagamentos feitos a mulheres que alegavam ter tido sexo com o então candidato em troca do seu silêncio, num esforço para influenciar os resultados da eleição de 2016.

Trump “poderá enfrentar a perspetiva real de prisão”, diz Adam Schiff

“Seriam delitos passíveis de impeachment. Se são importantes o suficiente para justificar um impeachment é uma questão diferente”, concedeu Nadler, acrescentando que “mesmo que tenham sido cometidos antes de o Presidente se tornar Presidente, foram cometidos na tentativa de aceder ao cargo de forma fraudulenta”.

Nadler assegurou que, depois de assumirem o controlo da Câmara dos Representantes, na sequência das eleições para o Congresso de 6 de novembro, os democratas irão investigar intensamente o que aconteceu durante a campanha presidencial. “O Congresso Republicano tentou proteger em absoluto o Presidente. O novo Congresso não tentará proteger o Presidente. Tentará chegar ao fundo da questão para servir o povo americano e acabar com esta fraude maciça”, acrescentou.

O também democrata Adam Schiff, que assumirá a presidência da comissão dos serviços de informação da Câmara dos Representantes, afirmou, por sua vez, que Trump “poderá enfrentar a perspetiva real de prisão”.