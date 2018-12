Vem aí uma saída do Reino Unido com ou sem acordo?

Este acordo é o acordo possível. É porventura um mau acordo pela simples razão de que não pode ser bom. O Brexit deixa os britânicos numa situação pior. O acordo negociado pela Theresa May com a União Europeia também não pode entregar aos britânicos todas as ilusões que foram vendidas na campanha do Brexit. Não era possível ficar fora, e ficar dentro para aquilo que dá jeito. Compreendo que o acordo suscite discussão no Reino Unido. Não creio é que com os pressupostos definidos pelo RU - não quer ficar na União Aduaneira, não quer ficar no Mercado Único, mas não quer que exista fronteira entre as duas Irlandas - o acordo pudesse ser diferente deste. As conjeturas apontam para que o acordo dificilmente reunirá uma maioria na Câmara dos Comuns. Se isso acontecer podemos prever a possibilidade de uma crise política no Reino Unido. E o cenário que parecia distante de um segundo referendo sobre o Brexit vai-se tornando cada vez mais possível.

Gostaria de ver um novo referendo?

Acho que os britânicos têm o direito de fazer a avaliação política, já não sobre o Brexit ilusório que lhes foi vendido, mas sobre o Brexit concreto em que este acordo se traduz. E a escolha seria entre ficar na União Europeia ou sair com este acordo. Porque o outro cenário, que seria um Brexit sem acordo, tem duas implicações imediatas: o período de transição previsto no acordo deixa de existir, e a partir de 29 de março temos o caos instalado nas fronteiras entre o Reino Unido e a União Europeia com todas as consequências económicas; e, em segundo lugar, teríamos de repor a fronteira entre as duas Irlandas. Ninguém quer isso. Uma saída sem acordo é de tal modo irresponsável que não quero imaginar que possa ser possível.

Existe ainda a possibilidade de nas próximas eleições europeias não termos de aplicar a nova composição do Parlamento definida no relatório.

O meu relatório é suficientemente prudente para ter previsto tudo. Tem uma cláusula de emergência para ser acionada caso o Brexit não se confirme dentro do prazo que estava previsto. E nesse caso mantém-se o status quo da composição do Parlamento Europeu. Mas ainda estamos longe de saber se chegamos a esse ponto. Para isso acontecer seria preciso que o Reino Unido propusesse à União Europeia a prorrogação das negociações do artigo 50 (do Tratado).

Para que pudesse permanecer mais uns meses na UE...

Seja até uma renegociação do acordo com outro Governo e outros pressupostos. Ou a prorrogação do artigo 50 destinar-se-ia a conceder aos britânicos a possibilidade de, em referendo, se tornarem a pronunciar.

Do ponto de vista europeu, seria grave uma renegociação do Acordo?

Uma renegociação do acordo mantendo os mesmos pressupostos definidos pelo Reino Unido não me parece que possa conduzir a nenhum resultado. A UE tem dito que este é o acordo.

E deve manter essa posição.

E não vejo que possa ser outro. Agora se o Reino Unido disser que muda de pressupostos, que quer um modelo como o da Noruega ou outra solução, aí haveria um outro quadro para discutir a relação económica futura.

O Tribunal de Justiça da União Europeia analisou (e confirmou) a possibilidade de o Reino Unido poder revogar o pedido de saída, sem o aval dos restantes estados-membros.

O Reino Unido não retiraria o pedido de saída a menos que o resultado do primeiro referendo fosse revogado por um segundo referendo. Antes disso, teríamos a prorrogação da permanência do Reino Unido na União Europeia até que se fizesse um segundo referendo. Mas uma coisa é preciso ser dita: este acordo organiza o Brexit. Tem um conjunto de salvaguardas que são as possíveis numa situação que foram os irresponsáveis dos defensores do Brexit que criaram, e depois trataram de fugir...

Como David Cameron?

Foi o primeiro, porque lançou o Reino Unido nesta aventura do referendo. Mas há outros, como Boris Johnson, que trataram de fugir na primeira oportunidade quando perceberam que as suas ilusões sobre o Brexit não podiam ser concretizadas num acordo com a União Europeia.

A saída dos britânicos é também um problema para a bancada dos Socialistas & Democratas no Parlamento Europeu, que perde 20 eurodeputados do partido trabalhista

Os britânicos quando saem, saem todos: os do partido trabalhista, mas também os do partido conservador e os britânicos do UKIP, das formações da extrema-direita.

Mas o Partido Popular Europeu, que é o maior partido, só perde dois eurodeputados.

O PPE não perde tanto com isso, mas globalmente a direita perde no Parlamento Europeu. E quero recordar que as últimas eleições europeias foram ganhas pelo UKIP. Também há desse lado algum efeito político positivo e um certo enfraquecimento das alas da extrema-direita.

O Brexit tem o lado positivo de fazer com que Nigel Farage e os eurocéticos do UKIP deixem de ter lugar no Parlamento Europeu?

Não posso negar (risos) que vejo nisso alguma vantagem. Mas preferia que o Brexit não existisse.