Brexit. May inicia viagem pela Europa para convencer sobre o seu acordo. Primeiro Holanda e, logo depois, Alemanha

Depois de ter decidido adiar o voto parlamentar ao acordo negociado com Bruxelas para a saída do país da União Europeia, Theresa May fez saber, através de um comunicado enviado aos jornalistas (incluindo ao Expresso), que vai passar os próximos dias reunida com os líderes de vários países europeus para “discutir as preocupações que o Parlamento lhe transmitiu”.

A ideia é convencer o máximo de líderes europeus possível de que este acordo só vai passar no parlamento britânico se a UE conseguir dar a May a garantia de que será o Reino Unido a escolher o momento de "corte" com a união aduaneira. Como está agora, o acordo pressupõe que, para que não haja uma fronteira física a separar a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, todo o Reino Unido continue a cumprir com os acordos aduaneiros, o que impede o país de realizar acordos comerciais com países de fora do bloco. Esta mecanismo, chamado "travão", é uma forma de evitar o regresso da violência sectária que atormentou os irlandeses mais de 30 anos - mas quem quer mais soberania em relação à UE pede que seja o Reino Unido a decidir terminar com este "travão" e não Bruxelas.

A primeira paragem da digressão de May é a Holanda, onde se vai encontrar com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte. Logo depois segue para a Alemanha, para se reunir com a chanceler Angela Merkel. O Expresso questionou o gabinete de May se o roteiro inclui Portugal e aguarda resposta.