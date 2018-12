Extrema-direita pode chegar aos 25 deputados em Madrid

Portugal ficou sozinho como anomalia política na Europa, sem partidos de extrema-direita relevantes. Até há muito pouco era acompanhado pelo vizinho ibérico, mas a irrupção do Vox nas eleições andaluzas do dia 2 pôs fim à imunidade espanhola. Os politólogos procuram explicações para este repentino fenómeno que ameaça alterar o panorama político nacional.

Na Andaluzia o partido mais votado (de novo o Partido Socialista Operário Espanhol, centro-esquerda) parece resignado a largar o poder depois de 36 anos ininterruptos. A aritmética favorece qualquer combinação de partidos da direita para ascender ao governo regional. Seja uma tal aliança encabeçada pelo Partido Popular (PP, centro-direita) ou pelo Cidadãos (C’s, centro-direita liberal), um acordo de legislatura só é alcançável com o contributo do partido de extrema-direita Vox, que ainda não anunciou em público como pretende integrar-se no novo panorama.

No C’s há resistências internas a dar ao Vox mais espaço do que merecem os 11% de votos e 12 lugares no Parlamento andaluz que a formação extremista obteve. Não é menor a resistência apresentada pelo hispano-francês Manuel Valls, outrora primeiro-ministro gaulês e agora candidato à Câmara de Barcelona com o aval do C’s e do seu líder, Albert Rivera. Valls foi taxativo: “Não pode haver acordos com o Vox”.

O recém-estreado líder do PP, Pablo Casado, está eufórico. Perante a censura de alguns dirigentes nacionais, vê na ascensão do Vox uma clara justificação da viragem à direita que imprimiu ao partido após a saída de Mariano Rajoy. O Adelante Andalucía (AA), marca regional do Podemos (P’s, esquerda populista) ainda não tem explicação para o seu sonoro fracasso: caiu de 20 para 17 assentos no Parlamento andaluz.

Os peritos tentam perceber como extrapolar os resultados do Vox na Andaluzia para o plano nacional. Em maio haverá eleições municipais em toda a Espanha, regionais em 13 comunidades autónomas, e europeias. É possível que se lhes juntem as eleições legislativas, devido à precariedade do débil Governo socialista de Pedro Sánchez.

JÁ A PENSAR EM MAIO

O último inquérito do Centro de Investigações Sociológicas (CIS, paraestatal) — que errou redondamente na Andaluzia, atribuindo ao Vox quatro deputados — prevê 2,5% para a extrema-direita em hipotéticas legislativas antecipadas. Isto poderia valer-lhes 25 deputados no Congresso.

Os sociólogos que analisam as causas deste repentino ímpeto do Vox veem nos resultados andaluzes a melhor campanha nacional para a formação presidida por Santiago Abascal. O partido trabalha a ritmo frenético para ter candidatos a Estrasburgo, a todas as regiões espanholas e, pelo menos, às câmaras municipais das capitais de província.

Se o fenómeno andaluz alastrar ao país, haverá que considerar as transferências de eleitores. Segundo os peritos, o Vox nutriu-se sobretudo de votos dos outros partidos de direita (170 mil do PP e 45 mil do C’s), mas também penetrou na esquerda (30 mil do PSOE e 10 mil do P’s). Estas flutuações e a abstenção de 41,4%, mormente de esquerda, explicam o desaire de Susana Díaz, presidente socialista da Andaluzia desde 2013. Iñigo Errejón, um dos fundadores do P’s, hoje afastado do líder Pablo Iglesias, comentou muito graficamente o efeito dos resultados do Vox: “Não é possível que haja 400 mil fascistas na Andaluzia”.

As razões da viragem ideológica vão-se decantando pouco a pouco. Num plano genérico, os analistas vislumbram o desencanto generalizado pela falta de resposta da classe política às preocupações e problemas reais das pessoas; uma exacerbação do sentimento nacionalista espanhol devido à ofensiva desde há um ano do movimento independentista catalão; e uma reafirmação da unidade de Espanha, o mantra ideológico preferido do Vox.

Do ponto de vista local, o fastio por 36 anos seguidos de exercício do poder pelo PSOE, os graves episódios de corrupção que levam ao banco dos réus as principais figuras do socialismo andaluz (incluindo os dois antecessores de Díaz, Manuel Chaves e José Antonio Griñán) e o clientelismo praticado em todos estes anos no governo regional contribuíram para o castigo recebido.

AJUDA DE STEVE BANNON

Os militantes do Vox estão eufóricos. Asseguram dispor de 20 mil membros inscritos, quando em outubro deste ano, no comício de apresentação em Madrid, contavam com 10 mil. Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump que já se reuniu com Abascal, quer incluir o Vox na internacional de extrema-direita que anda a promover na Europa, e onde já figuram de maneira destacada o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, a nacionalista francesa Marine Le Pen, o vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini e ultradireitistas austríacos, holandeses e alemães, unidos sob o chapéu de chuva do ultranacionalismo, da xenofobia e do racismo.

Os cofres do Vox parecem alimentar-se em parte destes três últimos grupos, embora a partir da cúpula deste partido assegurem que as suas receitas provêm somente das quotas dos seus filiados.

CONTEXTO

Dissidentes do PP O Vox nasceu a 17 de dezembro de 2013, pela mão de ex-militantes do Partido Popular

Causas O partido quer o fim das autonomias regionais e do casamento gay. Acusa o PP de tibieza face ao terrorismo da ETA e pretende endurecer as leis sobre imigração

Início tímido Estreado nas europeias de 2014 com 246 mil votos (1,6%), por pouco não conseguiu um deputado. Nas legislativas de 2015 e 2016 não chegou aos 60 mil (0,2% dos votos)

Êxito na Andaluzia Com 11% e 12 deputados nas regionais de domingo, torna-se decisivo para pôr fim a 36 anos de poder socialista