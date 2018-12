Trump responde a críticas de Tillerson: é “estúpido que nem um calhau”

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, respondeu às críticas do seu antigo secretário de Estado Rex Tillerson, dizendo que este é "estúpido que nem um calhau" e "preguiçoso como o diabo". Durante um raro aparecimento em público, em Houston, na noite de quinta-feira, Tillerson falou do seu tempo no Governo de Trump.

Na ocasião disse que este era "indisciplinado", "não gostava de ler", "não lia os relatórios que lhe eram entregues" e "não gostava de chegar aos detalhes em vários assuntos". Acrescentou também que Donald Trump pedia-lhe com frequência para fazer coisas, que lhe tinha de explicar que eram ilegais, sob pena de lhe dar maus conselhos.

Em resposta, o Presidente norte-americano afirmou que Tillerson "não tinha a capacidade mental necessária para o cargo" e que "não se conseguiu livrar dele tão depressa quanto queria". As declarações de Trump foram feitas em reação a declarações de Tillerson à estação televisiva CBS, quando revelou: "Com muita frequência, Trump dizia 'isto é o que quero e quero fazer assim' e eu tinha de lhe dizer 'senhor presidente, entendo o que quer fazer, mas não pode ser dessa maneira, porque viola a lei".

O ex-chefe da diplomacia norte-americana adiantou que sugeriu a Trump "regressar ao Congresso e procurar mudar alguma legislação", para adequar as suas ideias à realidade legislativa do país. Por outro lado, Tillerson assegurou que Trump é muito indisciplinado e que não gosta de ler.

"Foi um desafio para mim, que vinha de um ambiente disciplinado e orientado para processos, como a ExxonMobil, trabalhar para um homem que é bastante indisciplinado, que não gosta de ler, que não lê os relatórios que lhe entregam", referiu Tillerson. Pelas suas declarações, Trump não gosta de entrar em detalhes em muitos dos temas e, em vez de dialogar, responde: "Olhe, isto é o que eu acho. Pode procurar convencer-me do contrário, mas na maioria das vezes não vai conseguir".